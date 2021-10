STUDIU: Grădinăritul prelungește viața

Ce fel de struguri trebuie folosiţi, ce vase şi ustensile sunt indicate şi de câte ori trebuie tras vinul pentru a căpăta un buchet memorabil sunt întrebările pe care le are...

Modificările operate la Legea prin care s-a redus, de la trei ani la un an, termenul în care poate fi efectuat controlul de avere și interese personale, votate la 16 decembrie 2020 de fosta...

Mașinăria de vot PAS a ales încă “o verișoară” a Maiei Sandu pentru o funcție publică. S-a comentat pe acest subiect și am comunicat la mai mulți colegi (în...

Banca Mondială va oferi Republicii Moldova o finanțare adițională, în valoare de 24,8 milioane de euro, sub formă de credit, care are drept scop implementarea procesului de imunizare...

De două ori pe an, oamenii au probleme cu ceasurile, pe care trebuie să le regleze in funcție de anotimp: primăvara - înainte, iar toamna înapoi.

În acest an, trecerea la ora de iarnă se face între 30 și 31 octombrie, când ceasurile se vor da cu o oră înapoi, ora 04:00 devenind ora 03:00.

Sfintii Marturisitori Ardeleni sunt praznuiti pe 21 octombrie. Acestia sunt: Visarion Sarai, Sofronie si Oprea Miclaus, canonizati in 1955 si preotii Ioan din Gales si Moise Macinic din...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Nasterea Maicii Domnului este primul praznic din Anul bisericesc, care incepe la 1 septembrie. Fecioara Maria s-a nascut din parinti foarte inaintati in varsta, Ioachim si Ana, ca rod al...

După Dictatul de la Viena din 30 august 1940, Nord-Vestul Transilvaniei a intrat sub ocupație maghiară. Teritoriul ocupat de horthyști în timpul celui de-al doilea război mondial a...

1855: A apărut „Steaua Dunării”, jurnal politic, literar și comercial, sub conducerea lui Mihail Kogălniceanu.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Studiul, publicat de British Journal of Sports Medicine, a fost realizat de cercetători de la Spitalul Universitar Karolinska din Stockholm, Suedia şi a cuprins 4.232 de persoane cu vârste peste 60 de ani. Concluzia studiului este că activitatea în grădină sau pe lângă casă reduce semnificativ riscul de atac de cord sau cerebral. A repara maşina sau ce este stricat prin casă ori curte, a tunde iarba în faţa casei, a culege mure sau a lucra în grădină sunt activităţi care nu necesită un efort fizic foarte mare din partea persoanelor de vârsta a treia. Rezultatele studiului au arătat că persoanele care erau astfel active în mod zilnic prezentau cel mai scăzut risc de atac de cord; ba chiar şi persoanele care erau active în acest mod abia din când în când tot prezentau un risc mai scăzut în acest sens decât persoanele care stăteau toată ziua şi nu făceau nimic. Studiul s-a întins pe o perioadă de 12 ani şi arată că a fi activ la vârsta a treia reduce cu 27% riscul unui atac de cord sau cerebral şi cu 30% riscul de deces (indiferent de cauză). „O viaţă activă aduce beneficii sistemului cardiovascular, este asociată longevităţii în cazul persoanelor în vârstă”, notează studiul. A sta, pur şi simplu, perioade lungi de timp (a sta jos, pe scaun, canapea, în fotoliu), încetineşte metabolismul; totodată, lipsa activităţii alterează producţia de hormoni în ţesuturile musculare, lucruri care au efecte negative asupra sănătăţii. „Mesajul reţinut din acest studiu este simplu: dacă vrei să reduci riscul unui atac de cord sau al unei boli de inimă, fii mai activ. Nu sta jos mult timp, ridică-te în picioare şi fă ceva ce îţi place şi ce implică mişcare”, conchide dr. Tim Chico, consultant cardiolog în cadrul Sheffield Teaching Hospitals (Marea Britanie).

Munca în grădină sau în jurul casei are efecte benefice asupra persoanelor în vârstă, arată un studiu realizat pe un grup de oameni de peste 60 de ani și citat de BBC.

Numărul migranţilor care au murit încercând să ajungă din Africa de vest în insulele Canare s-a dublat în primele opt luni ale acestui an faţă de aceeaşi...

Cifrele nu mint: femeile tind sa traiasca mai mult decat barbatii. Potrivit Time, ultimele date furnizate de americani arata ca barbatii din acea tara traiesc pana la varsta de 76 de ani, in...

Directorul general şi preşedintele Pfizer, Albert Bourla, anticipează că lumea va reveni la viaţa normală în decurs de un an, el adăugând că probabil va fi necesară vaccinarea...

Pe 6 şi 9 august 1945 forţele aviatice ale Statelor Unite au lansat bombele nucleare Little Boy şi Fat Man peste oraşele japoneze Hiroshima şi Nagasaki. Pe 26 aprilie 1986, reactorul numărul...

O femeie din SUA a mărturisit că a mâncat cenușa soțului ei mort și spune că a ajutat-o să piardă aproximativ 19 kilograme, scrie The Sun.

Israelul a detectat un prim caz de infectare cu subvarianta Delta Plus a coronavirusului. Purtătorul subvariantei este un copil de 11 ani venit din Europa. Potrivit Times of Israel, acesta...

