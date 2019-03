Studiu: Muzica afectează comportamentul șoferilor. Melodii recomandate la volan

Capacitatea de a conduce a șoferilor este influențată semnificativ de muzica pe care o aceștia o ascultă la volan. Este concluzia unui studiu, realizat de un psiholog de la Universitatea din Londra, la care au participat opt persoane, patru femei și patru bărbați - puși să șofeze pe o distanță de 850 de kilometri.

În prima parte a drumului, subiecții au condus fără muzică, iar în a două jumătate cu muzică.

Comportamentul lor la volan a fost monitorizat cu ajutorul aplicației MotorMate, care a înregistrat parametri precum viteza, accelerația și frânatul.

Hip-hop-ul, un pericol pentru șoferi

Datele au fost analizate de Dr. Simon Moore, psiholog în cadrul Universității din Londra, care a identificat genurile muzicale care pot fi periculoase pentru șoferi. Experimentul arată că o femeie care a ascultat hip-hop a condus mult mai agresiv decât restul conducătorilor auto, accelerând mai repede și frânând în ultima clipă.

O influență negativă asupra șoferilor o are și muzică heavy metal. Datele arată că un șofer de sex masculin a apăsat mai mult pe pedala de accelerație decât ceilalți conducători auto.

Deși impresia multora este că muzica de tip clasic are rolul de a te calma, studiul arată că atât șoferii, cât și șoferițele expuse la acest gen muzical au fost predispuși să facă greșeli în trafic, față de cei care nu au mers cu CD player-ul pornit.

Melodii recomandate la volan

Simon Moore este de părere că pentru un condus în siguranță tempoul cântecului ascultat de șofer trebuie să fie aproape același cu bătăile inimii (60-80 bătăi pe minut). Cercetătorul a și identificat câteva dintre cele mai bune piese pentru condus: "Come Away With Me" (Norah Jones), "Billionaire" (Travie McCoy feat. Bruno Mars), "I'm Yours" (Jason Mraz) și "The Scientist" (Coldplay).

În schimb, piesele cu beat-uri puternice pot fi o adevărată catastrofă pentru conducătorii auto. Pe lista cântecelor care pun cel mai mult în pericol siguranță șoferului și mașinii în trafic întâlnim compoziții că "Hey Mama" (The Black Eyed Peas), "Dead on Arrival" (Fall Out Boy), "Paper Planes" (M.I.A.) și "Walkie Talkie Man" (Stereogram).