SUA și Rusia în prag de război: Rusia vrea o bază militară permanentă pe o insulă venezueleană din Caraibe

Cel puțin 3 persoane au murit, iar alte 79 sunt date dispărute, după ce un bloc din orașul Magnitogorsk, din Rusia, s-a prăbușit parțial, în urma unei explozii cauzate, cel mai probabil, de o scurgere de gaze, relatează The Guardian.

Preşedintele Klaus Iohannis s-a aflat la schi, pe pârtiile din Păltiniş, în ultima zi din an, potrivit Digi24.

Așa cum era de așteptat, oficialii de la Washington au criticat deplasarea aeronavelor TU-160 în Venezuela. Un purtător de cuvânt al Pentagonului, Robert Manning, a declarat la mijlocul lunii decembrie că desfășurarea de avioane de către Rusia este „neadecvată” în contextul tragediei umanitare care are loc în prezent în țara sud-americană și care este provocată de regimul Maduro. Manning a remarcat că, spre deosebire de Moscova, Washingtonul a trimis în Columbia vecină o navă-spital pentru tratarea venezuelenilor bolnavi.

Analiștii declară că gestul Rusiei de a trimite avioane în Caraibe – care urmează unei vizite de trei zile întreprinse recent de către Maduro la Moscova – este menit si să arate oficialilor de la Washington că regimul de la Caracas nu este lipsit de sprijin internațional. Aceasta în contextul în care administrația președintelui Trump a adoptat o atitudine agresivă față de regimul lui Maduro, pe care îl acuză de încălcarea drepturilor omului și înfometarea propriei populații. Comentatorii cred că, pentru Maduro, vizita la Moscova a fost concepută pentru a sublinia faptul că el continuă să se bucure de sprijin extern în contextul politicii Statelor Unite față de Venezuela și a sancțiunilor impuse guvernului de la Caracas, dar și de a evidenția importanța geopolitică a Venezuelei. Având în vedere că mulți dintre aliații săi se află sub sancțiunile americane iar tranzacțiile lor financiare sunt blocate, Maduro a cultivat în ultima perioadă prietenii cu unii dintre adversarii tradiționali ai Americii – în special cu Rusia, China și Iranul.

Potrivit lui Emil Dabagyan, cercetător în chestiuni latino-americane la Academia de Științe de la Moscova, Rusia are un interes în a menține la putere regimul socialist al lui Maduro. „Din moment ce Rusia beneficiază de explorarea petrolului, ea dorește ca regimul venezuelean să rămână în funcție,” a spus expertul. Cooperarea militară cu Rusia este importantă pentru Venezuela în momentul de față „pentru a proteja țara de agresiunea potențială a Statelor Unite,” a afirmat Dabagyan.

Aeronavele TU-160 Blackjack, împreună cu un avion de transport militar An 124 și un avion de pasageri Îl-62, au aterizat pe aeroportul internațional „Simón Bolívar” de lângă Caracas, după o călătorie de peste 10.000 de kilometri. La bordul flotilei aeriene s-au aflat peste 100 de aviatori și militari ruși. Potrivit declarațiilor făcute la acel moment de ministrul venezuelean al Apărării, Vladimir Padrino López, cele două bombardiere strategice rusești, care au fost folosite în timpul campaniei aeriene din Siria, urmau să ia parte la o serie de exerciții comune cu armata din țara sud-americană. Oficialul a afirmat că aparatele rusești ajunse în Venezuela nu sunt o provocare. ”Suntem generatori de pace, nu de război”, a declarat Padrino, citat de postul de televiziune Venezolana de Televisión (VTV).

