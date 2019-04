SUA verifică Radio Europa Liber[ pentru simpatiile EXCESIVE față de autoritățile din Tadjikistan

Departamentul de Stat al SUA a ordonat o verificare a reclamațiilor împotriva Radio Europa Liberă / Radio Liberty, difuzate în Rusia, Europa de Est și Asia Centrală, pentru simpatiile excesive a relatărilor despre autoritățile din Tadjikistan, scrie ziarul american The Wall Street Journal, citând surse din Departamentul de Stat.



Motivul inspecției l-au reprezentat numeroasele plângeri ale diplomaților americani, a experților pe Asia Centrală și a unui număr de angajați ai Radio Liberty. Ei cred că societatea de radio relatează în mod părtinitor situația din Tadjikistan, fiind în relație de subordine față de autoritățile din această țară.

Auditul este efectuat de Oficiul Inspectorului General al Departamentului de Stat (externe) al Statelor Unite.

Pe 1 aprilie, a fost concediata Sojida Mirzo (Sojida Jahfarov), directorul Radio Ozodi (serviciul din Tadjikist al Radio Liberty), potrivit Akhbor.com. Înainte de aceasta, Sojida Mirzo a fost acuzată că a servit interesele guvernului lui Emomali Rahmon. De asemenea, se așteapta ca după Sojida Mirzo sa fie concediat si Abbas Javadi, directorul programului Radio Liberty din Asia Centrală.

Mirzo, care a condus Radio Ozodi din 2008, a fost concediata după ce a fost finalizata o investigație care a confirmat că, sub conducerea sa, publicația devenise un purtător de cuvânt al guvernului din Tadjikistan. Potrivit Akhbor, în primăvara anului 2018, ea a ajuns la o înțelegere cu guvernul tadjic, promițând în schimbul deblocării site-ului să înmoaie poziția postului și să renunte la subiecte incomode pentru putere.

În septembrie 2018, la reuniunea OSCE de la Varșovia, activiștii pentru drepturile omului au criticat publicația pentru cooperarea cu administrația Rahmon și au recomandat Congresului Statelor Unite să cerceteze politica editoriala a conducerii sale actuale.

Publicația a fost observata în mod repetat în relatari pro-guvernamentale, iar la începutul anului 2019 s-a mutat în centrului de afaceri ”Sozidanie” deținut de compania de aluminiu TALCO și structurile comerciale ale omului de afaceri Hassan Asadullozod, cumnatul presedintelui Tadjikistanului.

Ancheta a arătat că postul de radio Ozodi nu își îndeplinește misiunea de a oferi cititorilor informații obiective și de a promova valorile umane universale, inclusiv democrația și drepturile omului.

În martie 2019, expertii occidentali pe Asia Centrală au scris Congresului Statelor Unite și biroului Inspectorului General al Departamentului de Stat că conducerea Ozodi a intimidat și/sau a concediat jurnaliști care au scris articole critice, înlocuindu-i cu persoane mai puțin experimentate și transformând publicația într-un instrument de sprijinire a administrației tadjice în numele Statelor Unite.

Si asta în conditiile in care Radio Ozodi este finanțat de Congresul SUA cu aproximativ 1,6 milioane de dolari anual.

Radio Europa Liberă / Radio Liberty, precum și Vocea Americii, Svobodnaya Asia, Marty (cu difuzare în Cuba), Radio Sava și Al-Hurra (difuzare în Orientul Mijlociu) se afla sub controlul U.S. Agency for Global Media (USAGM), o agenție independenta a guvernului SUA, cunoscuta in trecut drept Broadcasting Board of Governors (BBG).

În februarie 2018, administrația americană a bugetat pentru anul fiscal 2019 (începe la 1 octombrie 2018) 661 de milioane de dolari pentru finanțarea USAGM, cu 24 milioane de dolari mai puțin decât fondurile angajate pentru anul fiscal 2018.