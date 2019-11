SUA vor reduce finanțarea NATO și vor redirecționa fondurile către UCRAINA și GEORGIA

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Ultimele luni din 2019 vor fi o perioadă a schimbării pentru 3 semne zodiacale, fie sub impactul unor evenimente inevitabile, fie datorită propriilor intenții și acțiuni. Firul mistic al sorții va crea premizele marilor răsturnări de destin, iar deciziile pe care aceste zodii le iau vor...

Poliția italiană a anunțat joi că a arestat 19 militanți ai extremei drepte din mai multe regiuni ale Italiei care doreau să întemeieze un nou partid nazist, relatează site-ul cotidianului The Guardian, citat de Mediafax.

Cea mai înaltă instanţă din Germania i-a acordat unui bărbat condamnat pentru omor în urmă cu 37 de ani dreptul de „a fi uitat” şi de a fi scos din rezultatele căutărilor online, informează Mediafax, care citează The Guardian. Bărbatul a primit o condamnare...

Deputatul democrat Vladimir Cebotari declară că are impresii bune despre candidatul înaintat președintelui Igor Dodon de către Consiliul Superior al Procurorilor la șefia Procuraturii Generale, Alexandr Stoianoglo. Potrivit lui, pretendentul selectat de CSP se bucură de respect în rândul...

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)