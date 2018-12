Subsecretarul de stat al SUA acuză Rusia că se AMESTECĂ în Balcani

Pentru Cenaclul „Republica” și Atelierul „Vlad Ioviță” Centenarul a venit cu foarte multe călătorii în țară. Cele mai multe la București, însă despre ele am vorbit deja.

Jumătate din români au alocat cadourilor de Crăciun un buget de 300 de lei în acest an, în timp ce 2 din 5 cheltuie până la 750 de lei.

Premierul britanic Theresa May s-a întâlnit marţi cu membrii cabinetului său pentru a analiza posibilitatea ca Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord să părăsească UE fără un acord de retragere, pe fondul unei opoziţii puternice în Parlament, transmite dpa.

''Nu este niciun secret că Rusia se opune Acordului Prespa (referitor la soluţionarea diferendului dintre Skopje şi Atena asupra numelui 'Macedonia') şi nimeni nu se îndoieşte de faptul că (Rusia) va face tot ce-i stă în putere pentru a-şi pune propriile interese mai presus decât cele ale Macedoniei şi va slăbi procesul de punere în aplicare a acordului. Nu ne surprinde influenţa rusă asupra parcursului ales de Macedonia. Am văzut-o şi în alte ţări europene, dar şi în amestecul deja cunoscut din timpul alegerilor (prezidenţiale) americane din 2016'', a declarat Sullivan la Skopje, într-o conferinţă de presă comună cu premierul macedonean Zoran Zaev.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)