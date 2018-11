Succes răsunător - Dacia a dat lovitura în Europa: Cu cât au crescut vânzările de mașini luna trecută

Silvio Berlusconi este implicat într-un nou dosar de prostituție. A fost pus sub acuzare Citeşte întreaga ştire: Silvio Berlusconi este implicat într-un nou dosar de prostituție. A fost pus sub acuzare

În Spania, o femeie a primit un an şi trei luni de închisoare pentru că şi-a spionat soţul umblându-i în telefon. Fără ştirea lui, femeia a accesat conţinutul telefonului său mobil ca să-şi confirme bănuielile că are o amantă.

Submarinul San Juan, pe care Argentina l-a anunțat dispărut în urmă cu un an, a fost identificat pe fundul Oceanului Atlantic. În momentul dispariției, 44 de oameni erau la bordul său.

Inspectoratul Național de Patrulare informează că starea traficului rutier pe drumurile din țară poate fi îngreunată din cauza precipitațiilor sub formă de ninsoare în unele regiuni din țară. În momentul de față, circulația se desfășoară în regim normal,...

Grupurile franceze Renault şi PSA Peugeot Citroen au raportat o creştere a vânzărilor de 4,4% şi, respectiv, 42%, în timp ce livrările companiei americane Ford şi ale grupului german Daimler au scăzut cu 1,5% şi, respectiv, 3,7%. Vânzările Volkswagen, cel mai mare producător auto european, au urcat cu 2,5% în primele zece luni din acest an.

În primele zece luni din acest an, livrările de autoturisme Dacia au înregistrat o creştere de 13,2% în Europa, iar cota de piaţă a producătorului de automobile a urcat la 3,3%, de la 3% în perioada similară din 2017. Înmatriculările de autoturisme Dacia în Europa s-au cifrat la 443.481 unităţi, în creştere faţă de perioada ianuarie - octombrie 2017 (391.885 vehicule).

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)