Succesul afacerii tale, dictat de satisfacția angajaților

Motivarea reala a angajatilor si mentinerea unor rate mici de migratie in randul acestora reprezinta o adevarata provocare pentru angajatori.

Satisfactia salariatilor impune cheltuieli consistente din partea companiilor, iar bugetele tind sa fie directionate cu precadere catre noile investitii, in detrimentul resurselor umane.

Succesul unei afaceri este adesea identificat cu rezultatele sale financiare. Desi nu se limiteaza strict la acestea, cifrele sunt cele care dicteaza directia de performanta. Iar acestea par sa depinda intr-o foarte mare masura de satisfactia, respectiv de nemultumirile fortei de munca, conform statisticilor recente.





Cele mai noi cercetari in domeniu ne arata ca angajatii fericiti pot influenta decisiv reusita unui business. Iar fericirea angajatilor poate varia in functie de conditiile de lucru, de remunerare si beneficii, de posibilitatile de avansare, de recunoasterea meritelor si de raportul munca - timp liber. Gasirea unui echilibru perfect intre acestea nu este o munca usoara, dar beneficiile sale pe termen lung sunt mai mult decat dezirabile:

Valoarea de piata a companiei variaza in functie de devotamentul angajatilor



Imaginea unui business este adesea construita sau deconstruita de catre fostii si actualii angajati ai acestuia. Acestia au puterea de a controla, offline si online, reputatia angajatorului si de a afecta in acest fel valoarea de piata a companiei. Conform unui studiu cu peste 100.000 de respondenti, valoarea de piata si rentabilitatea activelor sunt strans legate de satisfactia salariatilor si dicteaza performanta financiara a unei afaceri. Altfel spus, cultura corporate, asa cum este evaluata de catre angajati, poate prezice performanta ulterioara a unei firme.

Satisfactia salariatilor determina cresterea financiara a unui business



Satisfactia generala a angajatilor are un impact direct asupra rezultatelor financiare si ale performantelor de productivitate ale unei companii. Aprecierea angajatilor fata de locul de munca influenteaza mai multe unitati de masurare a performantei, printre care si marginea operationala sau veniturile pe angajat. Nemultumirile angajatilor din Romania ne pot ajuta sa ne facem o idee despre initiativele care i-ar putea ajuta pe angajatorii autohtoni sa isi imbunatateasca imaginea in piata, sa isi creasca profiturile si sa atinga performante financiare valoroase. Desi in piata noastra sunt numeroase aspecte care pot fi imbunatatite, exista si numerosi antreprenori locali care investesc in satisfactia angajatilor lor.

Ameliorarea culturii organizationale duce la performante mai bune pe piata bursiera



Companiile care isi imbunatatesc constant politicile privind propriii angajati experimenteaza adesea cresteri proportionale pe piata bursiera, conform unui studiu din 2017. Prin modificarile aduse cu scopul de a spori confortul pentru salariati, companiile care practica adaptarea in acest sens reusesc sa obtina cresteri de vanzari si profituri mai mari. Astfel de masuri ajung sa stopeze un eventual declin bursier si sa contribuie la o mai buna plasare la bursa a companiei. Asta inseamna ca ameliorarea culturii organizationale poate fi un indicator valoros al castigurilor viitoare ale unui business.

Angajatii multumiti te pot plasa mai bine in piata, in raport cu competitorii



Evaluarile angajatilor si ale fostilor angajati privind un business ii influenteaza pe potentialii viitori angajati, pe potentialii parteneri, pe potentialii clienti ai unei afaceri. Toate cele 3 categorii cerceteaza piata inainte de a lua o decizie de angajare, de colaborare, de cumparare. De aceea, este important ca descrierea pe care o furnizeaza salariatii despre companie sa fie una valoroasa, de incredere, de calitate. Obtinand aprecieri pozitive de la propriii angajati, un brand se poate pozitiona mai bine in piata si se poate diferentia de competitorii sai prin acest avantaj.

Sursa: Wall-street.ro