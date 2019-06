Pregătisem altceva pentru acest col de pagină, dar, când am dat în arhiva mea de un articol mai vechi, semnat de + IPS Bartolomeu Anania, am decis să renunţ la el în favoarea articolului acestui cunoscut scriitor şi cleric ortodox român (n. 18 martie 1921 – d. 31 ianuarie...

Pentru a trăi normal, omul are nevoie de acoperiș deasupra capului, căldură în casă, haine și mâncare. Restul sunt mofturi, cum ar spune Caragiale.

Trupele de ocupație rusească au continuat astăzi, 19 iunie, bombardamentele în regiunile separatiste ucrainene. Sub focul rușilor a nimerit localitatea ATLU Zolotoe-4 din regiunea Lugansk, acolo unde bombardamentul a avut loc la distanța de numai 30 de metri de un bloc locativ. Din...

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a obţinut statutul de instituţie acreditată internaţional de către Federația Mondială de Educație Medicală (World Federation for Medical Education - WFME). Universitatea a primit...

Mai mulți politicieni germani care și-au susținut în mod public pozițiile pro-imigrație au primit amenințări cu moartea, de la uciderea unui coleg de partid al Angelei Merkel, despre care poliția suspectează că a fost o crimă motivată politic, scrie The Guardian.

Solstitiu de vara 2019. Pe 21 iunie, este solstiţiul de vară în emisfera nordică, adică este cea mai lungă zi din an. Tot atunci, este Ziua Mondială a Soarelui.

Nu doar spaima de un conflict cu Parlamentul îi mână pe lideri în această frenezie a numirilor rapide. Ei mai vor și să aibă o Comisie funcțională înainte ca Theresa May să fie înlocuită în mod efectiv de imprevizibilul Boris Johnson, care insistă că va scoate Marea Britanie din UE fără nici un acord semnat, ceea ce înseamnă un viitor incert pentru toată lumea, pentru britanici în primul rând, dar și pentru Uniunea Europeană.

La fel de complicată pe cât e numirea președintelui Comisiei Europene rămâne și găsirea candidatului potrivit pentru postul de președinte al Consiliului European. Este pomenită, de pildă, dura și hiperactiva președintă a Lituaniei Dalia Grybauskaitė. Spre deosebire de Klaus Iohannis, al cărui nume e vehiculat doar în România, Dalia Grybauskaitė are împotriva ei doar faptul că e prea independentă. In schimb, nu doar că ea este estică, precum Iohannis, iar mandatul ei de președintă expiră luna viitoare, însă mai este și femeie, iar prin numirea ei s-ar bifa deodată două obligații nescrise: ca printre cele cinci numiri importante din UE să fie și o femeie și un est-european. Ea e ambele, femeie și estică, cu avantajul uriaș în condițiile actuale că știe perfect rusește și că este total anti-Putin, cunoscând funcționarea Rusiei.

Un alt candidat important și, după părerea majorității capitalelor, mult mai competent, este actualul vice-președinte al Comisiei, socialistul olandez Frans Timmermans, care are însă împotriva lui membrii est-europeni ai Uniunii, printre care România, Ungaria și Polonia, țări pe care el le-a criticat pentru derivele lor anti-democratice.

Un nou summit a fost programat pentru duminică 30 iunie, tot la Bruxelles, după ce Angela Merkel și Emmanuel Macron se vor întoarce de la o altă întâlnire la vârf, cea a grupului țărilor industrializate G20, care se va ține la Osaka, în Japonia, pe 28–29 iunie. La acea întâlnire G20 vor mai participa de altfel britanica și Theresa May, deja în final de parcurs, dar și premierul Italiei Giuseppe Conti și președintele Consiliului European, Donald Tusk, a cărui înlocuire trebuie decisă. Toți aceștia vor trebui să revină din Japonia la Bruxelles pentru duminică 30 iunie, pentru a cădea de acord în privința numelor pentru cele două mari funcții, cele mai importante din UE. Asta, înainte de prima plenară a noului Parlament European.

Complexitatea negocierilor pentru cele cinci mari funcții era amețitoare, așa cum am mai arătat-o.

