Suntem în post

Să nu uităm că așa-numitele sărbători de iarnă sunt sărbători duhovnicești în care trebuie să fim mai buni și în care bucuriile nu sunt cele materiale.

Ați auzit de multe ori că postul e extrem de sănătos, că e o unealtă în plus împotriva cancerului, că organismul nostru are nevoie de pauze de la proteinele animale pentru a fi sănătos. Și așa este. Pentru că fiecare poruncă pe care ne-o dă Dumnezeu e spre binele nostru. Nu Dumnezeu are nevoie de post, milostenie, rugăciune, ci noi.

Cine se închină la idoli (fie că e vorba de un zeu fals, de bani sau de propriul trup) ajunge la dezamăgire când vede că nimic nu se schimbă, fiindcă - așa cum spune Vechiul Testament - idolii nu au ochi să vadă și urechi să audă. Cine urăște pe altul, își duce zilele în chinul urii, în ciuda continuă. Cine nu are milă de cei din jur, nu va fi vrednic de mila lui Dumnezeu. Cine nu se roagă, e singur. Cine nu postește își chinuie trupul. Vedem astfel că poruncile sunt pentru binele nostru.

Însă subliniez totuși că scopul pe care îl avem e extrem de important. Facem bine ca să fim lăudați, ne-am luat deja răsplata. Postim ca să fim mai sănătoși (sau mai slabi), ne-am luat deja răsplata. Ne rugăm ca să ne vadă lumea, ne-am luat deja răsplata. Dacă ținem postul pentru sănătatea trupului, nu e post, e regim alimentar. Mergem la biserică din obișnuință, e paradă goală.

Ar trebui să facem tot ce ni s-a poruncit, din iubire nesfârșită față de Dumnezeu și din dragoste pentru aproapele. Postul să îl înțelegem ca pe o nevoință duhovnicească. Ca pe o înfrânare sortită să ne facă mai buni, mai receptivi, mai rezistenți în fața ispitelor. Nu mănânc lapte ca să pot prin exercițiu să nu fur din pricina poftei. Nu mănânc carne ca să pot prin înfrânare să nu „mănânc" nici carnea fratelui bârfindu-l.

Postul ne ține gândul lipit de Dumnezeu. Când intru în magazin și mă uit pe eticheta unui produs, nu mă uit după numărul de calorii (ca să fiu mai slabă), nici după numărul de E-uri (ca să fiu mai sănătoasă), mă uit să aibă doar componente vegetale fiindcă țin post. Și chiar acest mic gând e îndreptat spre sărbătoarea care vine, spre datoria mea de creștin.

Să facem cele duhovnicești duhovnicește, iar de cele ale trupului să ne îngrijim cu măsură, fără a confunda postul cu regimul și faptele bune cu o campanie politică.