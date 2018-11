Suntem mici și fără vise

Există o vorbă românească: „Ce are de-a face căciula cu prefectura”, care i se potrivește ca o mănușă lui Igor Dodon. Săptămâna aceasta la un post de televiziune privat, care reflectă doar „realizările” socialiștilor, Igor Dodon a dat un interviu în care a...

Ninsoarea cade domol peste orașul Chișinău. Fulgi mici și denși se așază pentru prima oară în acest an peste casele demult dărâmate ale orașului. Intrăm în iarnă, iar drumurile și blocurile rămân aceleaşi.

Pe data de 10 noiembrie mă aflam în Istanbul, în drum spre Târgul de carte. La ora nouă dimineața, Istanbulul, care are tot atâția locuitori câți cetățeni are România, a paralizat brusc. Mașinile au înțepenit pe stradă, oamenii s-au oprit din mers.

Klaus Iohannis a declarat, duminică la Bruxelles, că deşi are mai multe divergenţe cu Guvernul, pregătirile pentru preluarea Preşedinţiei Consiliului UE de către România nu se numără printre ele, precizând că nu are intenţia să exporte pe plan extern...

Mi s-a făcut rușine. Și am înțeles că suntem un neam mic (ca să nu spun altfel). Unul care, prin atitudinea față de originea lui, își disprețuiește istoria. Dar mai ales – își disprețuiește eroii, care au murit să-și apere dreptul la limbă și vatră.

Dar a urmat și contactul cu aeroportul. Aceeași poveste. Îmi imaginam cum m-aș simți dacă aș ateriza pentru prima dată la Chișinău. Cred că m-aș panica îngrozitor, aș crede că am aterizat în Rusia și mi s-ar face groază. Până și taximetriștii de la intrarea din aeroport ne întrebau tot în rusă dacă avem nevoie de mașină.

La întoarcerea din Turcia, de parcă nu era destul că în avion toate informațiile pentru pasageri se rosteau în limbile turcă, engleză și rusă (!), nu am auzit pe nimeni să vorbească în limba străbunilor. Cu excepția unei fetițe de trei ani. În rest, absolut toți pasagerii vorbeau rusa. Și era un avion de 100 de locuri. Îmi vine greu să cred că toți erau ruși.

Mă uitam pe fereastra mașinii, fără să înțeleg prea multe, însă am fost prevenită de colegi că vor urma sirene și claxoane. La ora 09:05 a început. Uriașul oraș a fost înghițit de tânguirile mecanice. Oamenii stăteau în poziție de drepți. Cei care se aflau în mașini, în plin trafic, au coborât lăsând mașinile goale. N-am mai văzut niciodată așa ceva. Și știți despre ce era vorba? În 10 noiembrie, 1938, la ora 09:05, medicii au anunțat decesul lui Kemal Ataturk, fondatorul și primul președinte al Republicii Turcia.

