Suntem obsedați de siguranță sanitară legată de COVID-19 / Sute de bolnavi de inimă, cancer, diabet mor cu zile! Celelalte boli au luat o pauză?

Asistăm la ascensiunea unei noi religii: cea a Siguranței, iar lucrurile firești au început să fie considerate periculoase, scrie Mircea Miclea, profesor la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației de la Universitatea Babeș-Bolyai, fost ministru al Educației. Amintind că înainte, o furtună de vară era doar o furtună de vară, dar acum are are coduri de periculozitate, Miclea spune că în timpul pandemiei noua religie a siguranței „s-a răspândit și mai mult în mințile noastre, cu o viteză mai mare decât cea a coronavirusului”. Și asta pentru că, susține Miclea, „oamenii și societățile sunt la fel. Unii vor să fie ca boilerele: să fie în siguranță, chiar dacă fierb în interior. Alții preferă să fie ca avioanele: să poată zbura, chiar dacă riscurile sunt mari”. Prin urmare, scrie fostul ministru al Educației, acum ne așteaptă o alegere: „ce vrem să fim, boilere sau avioane?”

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Timpul Liber 27 Aprilie 2020, ora: 17:56

Te intrebi de multa vreme ce inseamna cand visezi sange? Este un semn bun sau rau. In general, este un semn bun. Potrivit culturii vestice, sangele este simbolul vitalitatii. In Interpretarea viselor de Duke of Zhou sangele in vis indica prosperitate si, adesea, implica norocul. Insa aceasta este...