Supă de roșii rețetă simplă și naturală

Iata o delicioasa reteta pentru supa de rosii.



Ingrediente



Carne cu mult os de pui (cca 300 g)

morcov

patrunjel

ceapa (cca 250 g)

1/2 l suc de rosii

40 g orez

patrunjel, telina

sare

Mod de preparare

Supa de rosii se prepara in mai multe feluri. Carnea taiata in bucati se pune in 2 l apa rece cu o lingurita rasa de sare si se lasa sa fiarba la foc mic, circa o ora, daca este carne de vitel sau de vaca si apoi se adauga zarzavatul taiat in sferturi si ceapa.

Daca este carne de pui, zarzavatul se adauga imediat, dupa ce a dat apa in clocot.

Cand toate sunt fierte, se scoate tot zarzavatul, sau numai o parte, se pune sucul de rosii si orezul si se amesteca bine ca sa nu se lipeasca de fundul oalei.

Se fierbe inca 30 minute ca sa se inmoaie si orezul.

Daca supa este prea deasa, se mai completeaza lichidul cu apa sau suc de rosii, ca sa rezulte cca 2 l de supa, se sareaza dupa gust, sau se pune o lingurita de „Vegeta”.

Pentru aroma, se pun frunze de patrunjel si o mica frunza de telina, tocate.

Daca nu a fost carnea grasa, se pun cateva bucatele de unt sau o lingura cu untdelemn, dupa ce supa s-a luat de pe foc. Se serveste ca atare, sau se drege cu 2 galbenusuri batute bine cu 2 liguri de apa rece sau cu un galbenus si 100 ml smantina sau iaurt.