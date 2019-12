Superstiţii, tradiţii şi ritualuri mai puţin ştiute în Ajunul Crăciunului

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Există o sumedenie de tradiții și obiceiuri legate de Ajunul Crăciunului. În tradiția populară, este sărbătoarea de sfârșit de an patronată de moș Ajun, despre se spune că ar fi fost frate geamăn cu moș Crăciun. Moș Ajun este cel care a poruncit să se dea flăcăilor colaci,...

A fost admis la programul de masterat al Universităţii din Cambridge şi studiază inteligenţă artificială. ”În ţară nu am fost băgat în seamă”

În 25 decembrie, care era şi noaptea cea mai lungă din an, un taur era sacrificat în onoarea lui Mithra, iar acea sărbătoare purta numele ”Sol Invictus” (”Soare neînvins”). Timp de mai multe secole, cultul lui Mithra a opus o rezistenţă puternică creştinismului în întreaga Europă, din Marea Britanie şi până la gurile Dunării.

Un obicei respectat în special la sate este aruncarea boabelor de grâu sau porumb către colindători. Boabele călcate trebuiesc împărţite apoi la păsări, pentru ca acestea să dea ouă din belşug în noul an.

În ziua de Ajun se taie câte un măr, iar dacă mărul are viermi, se spune că cel care a tăiat fructul va fi încercat de boală tot anul, iar dacă mărul este putred, atunci va muri.

Se spune că pentru a avea noroc în noul an, nu trebuie să mănânci nimic în ajun de Crăciun.

