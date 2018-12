Surpriza de proporții: apare Dacia cu motor de Mercedes! Cea mai tare veste pentru 2019

2019 este anul in care Dacia lanseaza noile Logan si Sandero, dar si in care apare noul motor 1.3 TCE GPF pentru Duster.



Dacia a relansat Duster anul acesta, iar in aceasta perioada versiunea a doua a primului SUV romanesc se lanseaza in jurul lumii.

Duster poate fi cumparat in trei variante, Essential, Comfort si Prestige.

In pachetul de baza intra sase airbag-uri, geamuri electrice in fata, lampi de ceata, lumini de zi, limitator de viteza, port uSB, Blueetooth, ESP, asistenta la plecarea in panta, radio si senzori pentru presiunea pneurilor.

In varianta Comfort, Duster vine cu aer conditionat, controale in plus pentru scaunul soferului, volan ajustabil din piele si oglinzi electrice.

Varianta Prestige aduce jante de 17 inci, camera de luat vederi pentru parcarea cu spatele, control automat al climei sau asistenta pentru unghiurile moarte.

Marea noutate a noului Duster vine la capitolul motorizare, acolo unde vechiul 1.2 TCE a fost inlocuit cu noul 1.3 TCE GPF ce produce 130 de cai putere si 240 Nm.

Viteza de top este 191 km/h si un consum mediu de 6.1 l/100 km. Acesta este conectat la o cutie manuala in sase trepte.

Noul Duster costa 14050 de euro pentru varianta Essential, 15500 in varianta Comfort si 16950 pentru Prestige.

Dar surpriza adevarata pregatita de Dacia cu Duster vine abia la final. Noul motor de 1.3 litri TCE GPF este dezvoltat in colaborare cu Daimler, compania care produce Mercedes!

E cel mai puternic motor construit vreodata in Romania si se regaseste deja pe Mercedes Clasa A, dar si pe Renault Captur, Scenic, Kadjar, Talisman, Espace, etc. Propulsorul poate fi cumparat cu 130 de cai sau 150 CP.

A doua noutate importanta pentru Duster este noul sistem multimedia Media Nav Evolution care in premiera vine cu Android Auto si Apple Car Play. Pana acum, din 2012 modelele Dacia veneau cu sistemul Media Nav – care in timp a beneficiat de imbunatatiri, dar fara un salt major.

Sistemul multimedia va fi disponibil pe Duster pana la finalul acestui an.

Datorita Android Auto sistemul va putea rula Waze, Spotify sI va putea “citi” cu voce tare mesajele primite pe Whatsapp, Facebook Messenger sau SMS.