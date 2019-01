Filmul "Bohemian Rhapsody" este marele câştigător la Globurile de Aur 2019. Pelicula, o biografie a trupei Queen şi a lui Freddy Mercury, a obţinut premiul pentru cel mai bun film de dramă, dar şi premiul pentru cel mai bun actor într-un film de dramă, prin Rami Malek.



Cea 76-a ediţie a galei Globurilor de Aur are loc în noaptea de duminică spre luni, la Los Angeles. Filmul care se anunţa favorit în viziunea criticilor, "A Star is born", a obţinut doar distincţia pentru cea mai bună melodie originală, "Shallow".

Bradley Cooper a pierdut în faţa lui Malek, iar Lady Gaga a fost învinsă, la premiul pentru cea mai bună actriţă într-un film de dramă, de Glenn Close.

Cel mai nominalizat film, "Vice", a obţinut o singură distincţie prin Christian Bale, în timp ce "Green Book", "Asasinarea lui Gianni Versace" şi "Roma" pleacă acasă cu câte două premii.

Veteranul Michael Douglas a primit Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un serial, iar producţia FX "The Americans" a primit premiul pentru cel mai bun serial-dramă.

Globurile de Aur 2019 - lista completă a câştigătorilor



"Bohemian Rhapsody", Globul de Aur 2019 pentru cel mai bun film-dramă



Lungmetrajul muzical "Bohemian Rhapsody", de Bryan Singer, a primit premiul pentru cel mai bun film-dramă la cea de-a 76-a ediţie a galei Globurilor de Aur, care are loc în noaptea de duminică spre luni, la Los Angeles.

La Globul de Aur pentru cel mai bun film-dramă au mai fost nominalizate anul acesta "Black Panther", "Black KKKlansman", "If Beale Street Could Talk" şi "A Star Is Born".

Rami Malek, Globul de Aur 2019 pentru cel mai bun actor într-un film dramă



Rami Malek a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun actor într-un film dramă, pentru partitura din "Bohemian Rhapsody", la cea de-a 76-a ediţie a galei Globurilor de Aur, care are loc în noaptea de duminică spre luni, la Los Angeles.

Anul acesta, la premiul Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un film dramă au mai fost nominalizaţi Bradley Cooper ("A Star is Born"), Willem Dafoe ("At Eternity's Gate"), Lucas Hedges ("Boy Erased") şi John David Washington ("Black KKKlansman").

Glenn Close, Globul de Aur 2019 pentru cea mai bună actriţă într-un film dramă



Glenn Close a primit premiul pentru cea mai bună actriţă într-un film dramă, pentru interpretarea din "The Wife", la cea de-a 76-a ediţie a galei Globurilor de Aur, care are loc în noaptea de duminică spre luni, la Los Angeles.

Lady Gaga ("A Star is Born"), Nicole Kidman ("Destroyer"), Melissa McCarthy ("Can You Ever Forgive Me") şi Rosamund Pike ("A Private War") sunt celelalte actriţe nominalizate la acest premiu anul acesta.

"Green Book", Globul de Aur 2019 pentru cel mai bun film de comedie



Lungmetrajul "Green Book", de Peter Farrelly, a fost desemnat cel mai bun film de comedie/ musical la cea de-a 76-a ediţie a galei Globurilor de Aur, care are loc în noaptea de duminică spre luni, la Los Angeles.

Pentru acelaşi premiu, anul acesta, au mai fost nominalizate filmele "Crazy Rich Asians", "The Favorite", "Mary Poppins Returns" şi "Vice".

Olivia Colman, Globul de Aur 2019 pentru cea mai bună actriţă într-o comedie



Olivia Colman a primit premiul pentru cea mai bună actriţă într-o comedie/ într-un musical, pentru interpretarea din lungmetrajul "The Favourite", la cea de-a 76-a ediţie a galei Globurilor de Aur, care are loc în noaptea de duminică spre luni, la Los Angeles.

Emily Blunt ("Mary Poppins Returns"), Elsie Fisher ("Eighth Grade"), Charlize Theron ("Tully") şi Constance Wu ("Crazy Rich Asians") au mai fost nominalizate anul acesta la Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă într-un film de comedie/ musical.

"Assassination of Gianni Versace", Globul de Aur 2019 pentru cea mai bună miniserie TV



Producţia FX "Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" a primit premiul pentru cea mai bună miniserie/ cel mai bun film TV la cea de-a 76-a ediţie a galei Globurilor de Aur, care are loc în noaptea de duminică spre luni, la Los Angeles.

La acelaşi premiu au mai fost nominalizate anul acesta producţiile "Alienist", "Escape at Dannemora", "Sharp objects" şi "A very English scandal".

"The Kominsky Method", Globul de Aur 2019 pentru cel mai bun serial de comedie



"The Kominsky Method", o serie online creată de Chuck Lorre şi difuzată pe Netflix, a fost desemnată cel mai bun serial de comedie la cea de-a 76-a ediţie a galei Globurilor de Aur, care are loc în noaptea de duminică spre luni, la Los Angeles.

Anul acesta, la acelaşi premiu au mai fost nominalizate serialele de comedie "Barry", "The Good Place", "Kidding" şi "The Marvelous Mrs. Maisel".

Alfonso Cuaron, Globul de Aur 2019 pentru cel mai bun regizor



Mexicanul Alfonso Cuaron a primit premiul pentru cel mai bun regizor, pentru filmul "Roma", la cea de-a 76-a ediţie a galei Globurilor de Aur, care are loc în noaptea de duminică spre luni, la Los Angeles.

Bradley Cooper ("A star is born"), Spike Lee ("Black KKKlansman"), Peter Farrelly ("Green Book") şi Adam McKay ("Vice") au fost ceilalţi regizori nominalizaţi pentru Globul de Aur 2019.

"Roma", cel mai bun film străin la gala Globurilor de Aur 2019



Drama în alb şi negru "Roma", de Alfonso Cuaron, a primit premiul pentru cel mai bun film într-o limbă străină alta decât engleza la cea de-a 76-a ediţie a galei Globurilor de Aur, care are loc în noaptea de duminică spre luni, la Los Angeles.

Pentru acelaşi premiu au mai concurat producţiile "Capernaum" (Liban), "Girl" (Belgia), "Never Look Away" (Germania) şi "Shoplifters" (Japonia).

Christian Bale, Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-o comedie



Christian Bale a primit premiul pentru cel mai bun actor într-o comedie, pentru rolul din lungmetrajul "Vice", la cea de-a 76-a ediţie a galei Globurilor de Aur, care are loc în noaptea de duminică spre luni, la Los Angeles.

Lin-Manuel Miranda ("Mary Poppins Returns"), Viggo Mortensen ("Green Book"), Robert Redford ("The Old Man & The Gun") şi John C. Reilly ("Stan & Ollie") au mai fost nominalizaţi anul acesta la premiul Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-o comedie/ într-un musical.

"The Americans", Globul de Aur pentru cel mai bun serial-dramă



Producţia FX "The Americans" a primit premiul pentru cel mai bun serial-dramă la cea de-a 76-a ediţie a galei Globurilor de Aur, care are loc în noaptea de duminică spre luni, la Beverly Hilton Hotel din Los Angeles.

La premiul pentru cel mai bun serial-dramă au mai fost nominalizate anul acesta producţiile "Bodyguard", "Homecoming", "Killing Eve" şi "Pose".

Actorul american Michael Douglas a primit premiul Globul de Aur pentru rolul din serialul "The Kominsky Method".