Surse: Ce planuri are Iohannis pentru Ludovic Orban și de ce nu ar fi vrut premierul să își dea demisia

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Pana pe 17 februarie, toate planetele sunt in miscare directa, deci toate motoarele sunt turate la maxim spre viitor. Uranus este prin excelenta planeta viitorului. Schimbarea sa de directie trezeste un focus profund intensificat pentru libertate. Cand o planeta de calibrul sau schimba...

S-au împlinit, în luna mai 2013, 1900 de ani de când a fost inaugurată la Roma, în Forul lui Traian, Columna dedicată împăratului – construcţie realizată după războaiele daco-romane. Despre For, ale cărui lucrări s-au încheiat în anul...

„Un avion proiectat de clovni supravegheaţi de maimuţe” - este descrierea făcută de angajaţii Boeing aeronavelor Boeing 737 MAX, consemnate la sol de aproape un an.

Un profesor american de psihologie a anunțat că banalul paracetamol are un efect la care nimeni nu s-ar fi gândit. Acesta a explicat și care sunt situațiile în care trebuie evitat. Cel mai popular calmant, luat de milioane de oameni în fiecare zi pentru că reduce...

Atât de mult nu își dorește Ludovic Orban să candideze pentru funcția deținută acum de Gabriela Firea, că a încercat să îl convingă pe Nicușor Dan să se înscrie în PNL, situație în care i s-ar putea aduce lui Iohannis drept argument că partidul are deja candidatul cel mai bine plasat în sondaje.

Un alt personaj ar fi desemnat atunci de Klaus Iohannis pentru a fi prim-ministru - președintele are deja un preferat pentru această funcție, parțial contestat de o parte a liberalilor, - așa cum președintele are pregătite și nume de premieri de sacrificiu pentru a fi respinse la vot în Parlament în cazul în care procedura pentru anticipate ar fi declanșată.

Adversarii de la PSD și chiar și cei de la PLUS l-au măsurat în sondaje pe primvicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, în ideea că acesta ar fi posibilul candidat al liberalilor. Însă acesta nu își dorește să candideze, iar președintele Iohannis consideră că Ludovic Orban ar fi singurul care are șanse să câștige Capitala în fața Gabrielei Firea și să aducă Bucureștiul la PNL, pornind de la ideea că Nicușor Dan, în prezent favoritul sondajelor, nu ar mai candida dacă liberalii ar avea un candidat puternic.

De altfel, chiar joi, Klaus Iohannis a ținut să facă public faptul că nu agrează ideea ca PNL să meargă la alegerile de la București alături de USR și PLUS, cu un candidat unic, ci vrea ca liberalii să aibă candidat propriu. „Ca principiu, un partid care guvernează și care are o reacție foarte pozitivă, în sondaje vedem că PNL a urcat semnificativ, un astfel de partid ar trebui să meargă de regulă singur în alegeri pentru a-și dovedi și puterea și curajul”, a spus Iohannis.

Iohannis îl vrea pe Orban candidat împotriva Gabrielei Firea Or, potrivit informațiilor furnizate de multiple surse apropiate Palatului Cotroceni, Klaus Iohannis și-ar dori ca Ludovic Orban să fie candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, iar în locul său, la guvern, să existe un alt prim-ministru.

În plus, partidul este împărțit în două tabere, care alimentează acest război surd încă din momentul în care a fost alcătuit Cabinetul, și când au apărut nemulțumirile inevitabile ale celor care nu au primit bucata cuvenită de putere și de funcții. Există tabăra guvernamentală, grupată în jurul președintelui de partid, Ludovic Orban, potențată de faptul că majoritatea miniștrilor sunt prietenii acestuia, și tabăra, deocamdată cvasi-silențioasă, a iohanniștilor, cei care susțin că prezența la guvernare a PNL i se datorează exclusiv lui Klaus Iohannis și că acesta trebuie să ia toate deciziile.

În ciuda declarațiilor publice pe care le face, de fiecare dată când este întrebat ce părere are despre prestația PNL la guvernare, Klaus Iohannis nu este mulțumit de modul în care se comportă guvernul Orban. Înainte de vacanța de sărbători, președintele a fost nevoit să înghită fără comentarii faptul că Educația a primit bani puțini la alocările bugetare, deși proiectul său, „România Educată”, promitea altceva. În plus, la Palatul Cotroceni nu este văzută cu ochi buni centralizarea aproape absolutistă a deciziei guvernamentale și de partid în mâinile premierului Orban.

Klaus Iohannis este determinat să provoace alegeri parlamentare anticipate cu orice preț, chiar dacă prețul ar putea fi o ruptură în relația sa cu Ludovic Orban. Iohannis dorește să speculeze la maximum oportunitatea celor 45% pe care le are acum PNL în sondaje, și care ar putea să scadă dacă alegerile ar avea loc la termen, în toamnă, după ce perioada „de miere” a guvernului liberal se va fi terminat și partidul va începe, inevitabil, să piardă din aura reformatoare. Mai este însă încă un motiv pentru care președintele își dorește alegeri anticipate, și anume tranșarea definitivă a puterii în interiorul PNL.

