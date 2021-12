Surse: Socialistul Igor Dodon a RENUNȚAT la mandat din cauza dosarului Energocom

Campania națională de înverzire a plaiului a demarat anul acesta pe 13 noiembrie, sub genericul ambițios „PLANTEAZĂ-ȚI VIITORUL”. Zeci de instituţii de stat, private, locale...

„Aquila non capit muscas” spune o arhicunoscută maximă latină, ce vrea să însemne că „vulturul nu prinde muște”. Se pare, totuși, că unii vulturi, când nu pot să-și obțină...

Președintele comisiei de grațiere din cadrul Președinției Republicii Moldova lansează ideea declarării persona non grata – a ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Numele Coşcodan provine de la o poreclă care are la bază termenul zoologic coşcodan ce numeşte „o specie de maimuţă cu coada foarte lungă”, termen pătruns la români din...

1 decembrie este ziua naţională a României şi are o însemnătate specială în societatea noastră. Totodată, această zi marchează un eveniment istoric foarte important:...

Numele Miclăuşeanu are la bază prenumele unguresc Miklós, formă ungurească a prenumelui Nicolae.

Sfanta Varvara a trait in timpul imparatului Maximian (284-305), la Heliopolis. Din cauza frumusetii sale trupesti este inchisa intr-un turn, de tatal sau Dioscor. Acest tata pagan considera...

Noi, Alexandru I, Împărat şi monarh al tuturor ruşilor etc.

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Purtarea măştilor sanitare va fi obligatorie atât în interior, cât şi în exterior în perioada sărbătorilor de sfârşit de an, în Grecia. Măsura a fost luată cu scopul de a limita răspândirea variantei Omicron a coronavirusului.

Dictatorul bielorus, Alexander Lukașenko a rămas la putere după un an de proteste de stradă, condamnări internaționale și sancțiuni, iar acum are un nou plan pentru a-și păstra controlul asupra țării în anii următori, relatează Politico.

Vom urmări cu mare atenție cum va decurge dosarul care nu trebuie să se limiteze doar la Igor Dodon și în urma căruia trebuie să fie returnate sutele de milioane de lei plătite în plus de cetățeni. O mare atenție, procurorii ar trebui să-i atragă și fostului lor coleg Lilian Bacalâm. Să aflăm de ce a decis, în mod ilegal, să mușamalizeze cazul, cine i-a indicat acest lucru și ce a primit în schimb pentru infracțiunea comisă.

Activiștii civici s-au plâns în judecată pe decizia lui Bacalâm, iar dosarul, în care principalul figurant este Igor Dodon, a fost redeschis ca urmare a deciziei Curții Supreme de Justiție, în iunie acest an. A trebuit să se schimbe conducerea Procuraturii Generale ca, într-un final, procurorii să-l cheme la audieri pe Igor Dodon, socialistul fiind așteptat la PCCOCS chiar lunea viitoare.

Plângerea a ajuns la procurorul Lilian Bacalâm, cunoscut în acea perioadă drept unul dintre cei mai fideli slujitori ai lui Plahotniuc. Desigur, în condițiile în care schema ducea într-un final la oligarh, dosarul a fost foarte rapid mușamalizat. Despre soarta dosarului s-a aflat abia în septembrie 2020, după ce Bacalâm deja demisionase din Procuratura Generală și aterizase direct în Partidul PACE al lui Gheorghe Cavcaliuc, pe lista căruia a și candidat la alegerile parlamentare din acest an.

Astfel, pe parcursul anului 2008, am fost jefuiți din propriile buzunare de nu mai puțin de 14,5 milioane de dolari. Acești bani i-am achitat în facturi și au mers direct în off-shore-urile conectate la compania căpușă a lui Plahotniuc. Semnatarul acestui contract păgubos pentru țară a fost nimeni altcineva decât Igor Dodon , în calitate de ministru al Economiei.

În ultimii 15 ani, moldovenii au fost furați de miliarde de lei prin schemele la importul de energie electrică. Jefuiți în cel mai direct sens al cuvântului, pentru că în urma acestor scheme am plătit mult mai mult, direct din buzunarele noastre, în facturile pentru lumină. Prima schemă importantă de acest fel a fost implementată în anul 2008, când Igor Dodon era ministru al Economiei, Zinaida Greceanâi premier, iar Vladimir Plahotniuc devenise deja principalul oligarh al țării.

Pe 6 şi 9 august 1945 forţele aviatice ale Statelor Unite au lansat bombele nucleare Little Boy şi Fat Man peste oraşele japoneze Hiroshima şi Nagasaki. Pe 26 aprilie 1986, reactorul numărul...

O femeie din SUA a mărturisit că a mâncat cenușa soțului ei mort și spune că a ajutat-o să piardă aproximativ 19 kilograme, scrie The Sun.

Israelul a detectat un prim caz de infectare cu subvarianta Delta Plus a coronavirusului. Purtătorul subvariantei este un copil de 11 ani venit din Europa. Potrivit Times of Israel, acesta...

Actorul Alec Baldwin a ucis accidental o femeie şi a rănit un bărbat, după ce a tras cu un pistol de recuzită în timpul filmărilor pentru un western, în New Mexico.

Doi diplomaţi ruşi au părăsit Kosovo sâmbătă după ce au fost declaraţi persona non grata de Priştina, care îi acuză de ameninţare la adresa securităţii naţionale,...

Serviciile germane de securitate cred că bărbatul găsit mort lângă ambasadei Rusiei de la Berlin, despre care s-a spus că a căzut de la etaj, era un agent sub acoperire al FSB,...

