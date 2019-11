Surse: Viorica Dăncilă demisionează de la șefia PSD

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

În România post-decembristă comunismul a devenit un agent electoral de mare calibru al dreptei. Pentru că am avut un partid de stînga născut, pe bune, din cenușa fostului PCR, iar dreapta nu a prididit să proclame, la fiecare ciclu electoral, nevoia...

Gabriel Oprea a refuzat duminică seară să-şi explice apariţia la sediul PSD, însă a revenit luni cu explicaţii, pe Facebook - “Am fost invitat să revin în PSD. Nu am venit la ciolan, am venit la greu, să ajut şi cred că trebuie să fim uniţi.”

În prima zi după înfrângerea ruşinoasă de la alegerile prezidenţiale, liderii PSD au preferat să negocieze puterea în partid departe de ochii lumii. “PSD are nevoie de un nou început”, a scris pe Facebook şeful Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, vorbind despre o analiză şi la conducerea centrală a partidului, nu doar în organizaţiile judeţene. Liderul PSD Giurgiu, Niculae Bădălau, cere şi el “măsuri ferme”.

Marcel Ciolacu ar urma să preia interimar conducerea PSD. „Am discutat în această seară cu Viorica Dăncilă, despre întâlnirea pe care urmează să o am cu președinții de organizații pentru a discuta despre rezultatul obținut la aceste alegeri. Este firesc sa se întâmple acest lucru după orice scrutin. A fost un rezultat care nu ne mulțumește pe niciunul dintre noi, dar asta nu înseamnă ca nu există soluții”, a scris Marcel Ciolacu pe contul său de Facebook luni seara.

Aripa condusă de Marcel Ciolacu și Paul Stănescu ar vrea sa impună o nouă conducere. Una colectivă, de această dată, cu o formula de 5 președinti executivi, printre care și Gabriela Firea, plus un președinte interimar.

