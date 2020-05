Susținătorul lui Dodon, episcopul Marchel: „Coronavirus - inventat de globaliștii sataniști; Prin vaccin se implimentează mecanismul de urmărire”

„ Prin sateliți și antene ne urmăresc unde am fost și ce locuri am vizitat . Regulile noi care ni se impun de către globaliștii sataniști sunt veninoase, ca un șarpe diavolesc. Nu primiți vaccinul , este punctul final al globaliștilor sataniști pentru care ei au și născocit coronavirusul, atribuindu-i caracteristici mult mai strașnice decât ele sunt într-adevăr. Vacinul propus de globaliști și reclamat tot pe banii lor, să nu vă pară că este o pomană. Ea este capcana ce ne lipsește pe noi de libertate, ca dar sfânt. Omul vaccinat benevol își implimentează în organism mecanismul de urmărire . Prin astfel de vaccin se influențează chiar și modul de gândire al omului. Omul îi face loc computerului în capul său, care parcă îi dă porunci”, spune Marchel.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Horoscop 19 Mai 2020, ora: 08:11

Luna este in Berbec si nu e timp de stat degeaba. Insa, tu esti pregatit pentru acest tur de forta? Esti gata sa preiei initiativa, sa ridici velele si sa iesi in larg? Esti pregatit sa infrunti orice va iesi in calea ta? Actioneaza acum! Soarele este in Taur, inca, iar Luna in Berbec,...