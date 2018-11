TABEL // Exporturi de peste 1,3 miliarde de lei din nuci și miez de nucă în 2018. Care sunt companiile suspectate de EVAZIUNE FISCALĂ

Firmele din Germania scot la concurs peste 500 de joburi, unele dintre ele fiind plătite cu până la 74.000 de euro brut pe an.

În ajunul celei de-a doua runde a alegerilor prezidențiale din Georgia, guvernul de la Tbilis a decis să „anuleze” datoriile bancare ale populatiei, in principal a datornicilor aflati în așa-numita „listă neagră” (biroul de credit), a anunțat luni...

Centrul de Informaţii Universitare anunţă programul „Burse de Merit” 2018 – pentru cei mai buni studenţi ai ţării, ediţia XXIII, organizat sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, cu suportul financiar al BC “Moldova Agroindbank” SA şi al...

De menționat că lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, l-a acuzat recent pe premierul Pavel Filip că familia sa ar fi instituit monopol la exportul de nuci. Ulterior, Pavel Filip a prezentat, în cadrul unei emisiuni televizate, documente prin care demonstrează că „nu există niciun fel de monopol” și că firma cuscrului său activează deja de 20 de ani pe piața R. Moldova și are o cotă de piață de 20%. Filip a mai spus în acea emisiune că unele firme din R. Moldova se ocupă cu reexportul miezului de nucă și din acest motiv ar putea avea probleme cu unele instituții de control din R. Moldova.

Totuși, autoritatea vamală a stabilit că firmele respective au efectuat reexport, fără să indice originea mărfurilor livrate peste hotare. Constatările au fost făcute în acest an și se referă la exporturile efectuate în 2017.

Alii com grup SRL

Old Vegan SRL

În jur de 30 de companii din R. Moldova practică exportul de nuci și miez de nucă. De la începutul anului curent, aceste firme au livrat peste hotare peste 10,7 mii de tone de nuci în valoare de 1 miliard 330 de milioane de lei, potrivit datelor Serviciului Vamal. În același timp, fiecare a treia firmă din domeniu are probleme cu legea, fiind suspectată de evaziuni fiscale. Surse din cadrul Serviciului Vamal au declarat pentru Ziarul NAȚIONAL că printre evazioniști se numără și companii care exportă cantități mari de produse, dar și cele cu livrări modeste.

