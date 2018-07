Taberele de vară - o salvare pentru părinți și copii

În incinta Liceului Teoretic „Spiru Haret” din Chișinău, și-au găsit gazdă bună și primitoare două tabere de vară, care activează concomitent în perioada 1-20 iulie și care nu s-au încurcat reciproc. De ce? Întâi de toate, pentru că aveau profil și obiective diferite, dar și un număr nu prea mare de copii.

Fetele „Rachetele”

La Tabăra „Rachetele”, care s-a deschis doar de vreo săptămână, contează fetițele. Nu e vorba de discriminare, căci la ea participă doar fete, care își propun diferite obiective. De pildă, să însușească un instrument muzical nou, să-și formeze competențe de producere a unor texte pentru cântece în limba engleză, să comunice în grupuri, să respecte punctul de vedere al altuia, dar și să participe împreună la promovarea tinerelor talente, care pot fi fiecare dintre ele. Una din coordonatoarele acestui proiect, Laura Bodorin, tânără profesoară la Școala de Arte din Ialoveni, ne-a povestit cu entuziasm despre talentele din tabăra acestui an, care sunt îndrăgostite de frumos, muzică și multă muncă. Toate sunt educate, liniștite și harnice, spune Laura despre fetele de la „Rochetele”, care sunt împărțite în cinci grupuri mici, a câte trei-patru, și studiază clapele, toba, chitara, și desigur vocea.

Am reușit să discutăm cu mai multe participante la acest proiect și seninătatea lor a fost chiar debordantă. De diferite vârste, din diferite instituții, se simțeau foarte bine împreună. Una dintre ele, Magdalena Scurtu, cu diplomă de BAC la Liceul Teoretic „Natalia Dadiani”, spune că ia parte al doilea an consecutiv la această tabără. Dacă anul trecut a fost o „învățăcică”, acum e voluntară, adică îi învață deja pe alții. Este asistentă, inginer de sunete și se implică în orice grup pentru a face ca instrumentele să lucreze, tehnica să fie la nivel, iar fetele să se poată manifesta. Voluntară este și Svetlana Buza, liceană în clasa a XII-a la Liceul „Pro Succes”, care organizează și prestează asistență pentru toți coordonatorii. Face acest lucru din plăcere și ne asigură că e încântată de comunicarea cu noile sale prietene, deoarece scopul acestui proiect este și de a te descoperi pe tine însuți.



„Această tabără m-a făcut fericită”





Pentru prima dată se află în această tabără Teodora Nofit, elevă în clasa a VII-a, la Liceul Teoretic „Mircea Eliade”. Ea este vocalistă și a trecut niște etape, în cadrul cărora i s-au verificat capacitățile vocale. „Îmi place să cânt și această tabără m-a făcut fericită, deoarece am întâlnit fete bine educate, frumoase la chip și la suflet, care au împărtășit cu mine multe momente vesele, dar și am muncit serios”, spune Teodora. Ea ne anunță că a cântat și la Școala de Muzică din Ialoveni, unde a întâlnit-o pe Laura Bodorin, care îi este verișoară.

„Aș vrea și la anul să mai vin, spune Diana Balan, elevă în clasa a IX-a la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”. Ea adaugă că aici a învățat răbdarea, tenacitatea, prietenia și colaborarea. Masându-și degetele, Diana ne-a spus că o dor puțin, deoarece cântă la chitară-bas și astfel depune mult efort fizic. Totuși, „un lucru plăcut nu-i greu”, exclamă ea încântată, adăugând că și-ar dori să vină și altă dată într-o asemenea tabără.

În cadrul fiecărui dintre cele cinci grupuri ale taberei „Rochetele”, există câte o toboșară, o chitaristă, o clapistă, o chitaristă-bas și o vocalistă. Ele formează o trupă de fete care, timp de șapte zile, fac un cântec: versuri, melodie, aranjare, sonorizare etc. Iar la final, fiecare trupă își prezintă rezultatul muncii într-un concert, la care vin să asiste părinți, profesori, colegi.

În perioada activității taberei, fetele vorbesc foarte mult în engleză. Prin urmare, prind doi iepuri: fac muzică și exersează o limbă necesară oriunde. Proiectul este susținut de Lilian Severin, fondatorul „Pot Music”, care organizează astfel de tabere pentru a promova tinerele talente.



Tabăra liderilor

A doua tabără de la „Spiru Haret”, cu o durată mai lungă, este organizată de American Language Center și se numește Summer Leadership Academy. Este o școală a liderismului, necesară în orice timp și în fiecare activitate umană. Proiectul are următoarele obiective: cultivarea tinerilor lideri, promovarea lor în societate, atragerea adolescenților în activități civice necesare și utile societății. La tabără participă adolescenții care vor să-și dezvolte calitățile de lider, și anume: comunicare eficientă, empatie, proiectare a activităților zilnice, captare a atenției publicului etc.

Activitățile acestei tabere se desfășoară în perioada 18 iunie – 13 iulie 2018, și la ea participă tineri de 14-17 ani. Trainingurile se desfășoară în limba engleză și astfel tinerii își dezvoltă abilitățile de comunicare în această limbă, necesară oriunde.

Proiectul are trei sesiuni săptămânale: luni, miercuri, vineri, a câte patru ore, iar fiecare sesiune reprezintă un mod de studiu aparte și are un alt trainer, în funcție de subiectul ales. Taxa de participare, de circa 2500 de lei, include prânzul, toate sesiunile, materialele de lucru și prezența la un eveniment de follow-up din toamna acestui an.



Tinerii din R. Moldova au nevoie de asemenea școli

Chiril Brânză, fost absolvent al Liceului „Spiru Haret”, acum student la Lion, Franța, la Facultatea de Administrație Economică și Socială, spune că majoritatea participanților la această școală de vară sunt tineri din R. Moldova, iar formatorii sunt voluntari din diferite țări, care cunosc engleza și au abilități de predare, transmitere și formare a competențelor de lider. Printre ei este Rocio Enriquer din America de Sud, Peru, licențiată în științe contabile și financiare, deținătoare a diplomei de master în contabilitate, taxe și audit. Ea le vorbește copiilor noștri despre valori, tradiții, limbi și diversitate. Iar Ricardo (Rich), născut în SUA, Texas, absolvent al Facultății de Științe Economice, pentru ca apoi să devină cofondator la trei companii în Consulting și Trening Internațional, a activat în mai multe țări. „Îmi place să mă aflu la Chişinău pentru că este un oraş unic şi, mai ales, pot să fiu aproape de tineri, descoperind potenţialul lor”, a menționat Ricardo.

Participanții la Summer Leadership Academy vor primi certificate şi diplome pentru perioada de studii, dar cel mai important e că, în toamnă, vor avea ocazia să prezinte un proiect real, care ar putea fi implementat în R. Moldova. Aceste obiective motivează tinerii spre activități reale, ci nu virtuale, și le trezește mândria de a fi parte a acestui proiect.

Tinerii din R. Moldova au nevoie de asemenea școli de vară pentru a se putea manifesta, pentru a avea credință în capacitatea lor de a se dezvolta și de a rezolva atât problemele personale, cât și pe cele din societate.

Victor Ambroci, directorul Liceului Teoretic „Spiru Haret”: „În fiecare an, în timpul vacanței mari, găzduim asemenea tip de activități civice de educație. Participanții și coordonatorii sunt și din liceul nostru, dar și din alte instituții publice de educație. Nu e obligatoriu să fie cei mai buni la carte, dar să dorească să se depășească, să facă și altceva decât sunt obișnuiţi la ore”.