In zilele de post, poate nu stii ce sa mai gatesti. Daca ai incercat anumite retete, insa vrei sa gatesti si ceva ce nu ai mai gatit pana acum, ai putea incerca sa prepari tacos de post. Nu ai nevoie de prea mult timp pentru a gati acest fel de mancare. In plus, ingredientele se gasesc foarte usor. Iar rezultatul este pe masura asteptarilor. Ai putea incerca sa gatesti acest fel de mancare atat in zilele de post, cat si in celelalte zile ale anului, in care simti nevoia sa gatesti ceva diferit. Mai jos gasesti lista cu ingredientele de care ai nevoie pentru a pregati felul acesta de mancare, precum si modul de preparare.

Pentru acest fel de mancare, ai nevoie de ingredientele de mai jos:

– 4 foi de tacos care se gasesc in comert. Daca nu gasesti, le poti inlocui cu lipii

– 1 ceapa medie

– 300 de grame de fasole batuta

– 2 rosii

– 1 avocado

– zeama unei lamai

– verdeata dupa preferinte. Aceasta trebuie tocata marunt

– sare, piper si/sau alte condimente, in functie de preferintele fiecaruia

Pentru a pregati tacos de post, trebuie sa procedezi astfel:

Vei curata ceapa, o vei spala si o vei taia rondele. Dupa aceea vei pune putina sare peste ceapa si putina zeama de lamaie. Apoi speli rosiile si le tai rondele. Vei curata avocado de coaja, vei scoate samburele si il vei taia cubulete.

Incalzeste foile de tacos la cuptorul cu microunde timp de un minut. Apoi pune-le intr-un suport pentru a lua forma de tacos. Daca folosesti lipii, atunci le vei rula dupa ce vei pune umplutura.

Pe foile de tacos vei pune cate doua linguri de fasole batuta, cateva felii de ceapa, cateva felii de rosii, cateva cubulete de avocado, verdeata tocata marunt, sarea piperul si/sau alte condimente. Dupa aceea, peste umplutura se va pune zeama de lamaie.