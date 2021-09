Talibanii au organizat o ,,înmormântare” pentru forțele americane și NATO

Marți au apărut câteva fotografii unde apare o mulțime de talibani și susținători ai acestora. EI au organizat o „înmormântare” pentru forțele americane și NATO după ce acestea s-au retras din Afganistan. Insurgenții au sărbătorit acest eveniment mărșăluind pe străzile orașului Khost în timp ce țineau în mâini sicrie înfășurate în steaguri ale SUA și ale altor țări din alianța politico-militară, scrie Reuters.

Mai puțin de o zi după ce ultima trupă americană a părăsit țara după aproape 20 de ani, talibanii și susținătorii lor au profitat de această ocazie și au organizat o „înmormântare” a trupelor armate.

Fotografiile realizate în Khost au fost distribuite pe rețelele sociale. Mii de oameni fluturau steagurile talibane și ridicu în aer arme. Parada victoriei din Khost a inclus de asemenea rugăciuni false și sicrie acoperite cu steagurile SUA, Marii Britanii, Franței și NATO.



