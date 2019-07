Tămâia este un antidepresiv psihoactiv

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Fostul premier Vlad Filat spune că ceea ce are ca prioritate vizează eliberarea sa. El nu crede că va mai face politică, cel puțin în mod direct, ci poate va acorda consultanță politică, celor care vor dori. Totodată, fostul premier susține că cea mai mare greșeală a fost...

Un traficant de droguri din Columbia a fost prins pe aeroportul Barcelona cu jumătate de kilogram de cocaină sub perucă.

Dorel Musteață, „împrejur cu nemurele”. Președintele interimar CSM are rude care activează în mai multe instanțe din Republica Moldova, potrivit Deschide.md.

În ciuda informațiilor provenite din textele antice, ingredientele din tămâie nu fuseseră investigate pentru psihoactivitate. Oamenii de știință au descoperit că unul dintre componentele tămâii a dus la scăderea anxietății și a determinat un comportament antidepresiv atunci când a fost testat pe șoareci. Însă cei mai mulți credincioși cred că arderea tămâii are doar o semnificație simbolică.

Care sunt motivele pentru care tămâia a fost declarată un antidepresiv psihoactiv? O echipă de cercetători de la Universitatea Johns Hopkins și Universitatea Ebraică din Ierusalim a făcut un studiu pentru a vedea ce efecte are această practică veche a arderii tămâii. Oamenii de știință au studiat tămâia pentru a determina de ce are efecte psihoactive.

Tămâia face parte din ceremoniile religioase și din alte ceremonii culturale. Rășina din copacul Boswellia, cunoscută și sub numele de tămâie sau olibanum, este considerată a fi o aromă care îți ajută sufletul să ajungă la exaltare spirituală. Rășina de tămâie este menționată în numeroase texte antice, inclusiv în testamentul nou și cel vechi. Se spunea că are capacități mistice, o credință care a fost transmisă până la practicile spirituale din prezent. Însă iată cum au ajuns cercetătorii la concluzia că tămâia este un antidepresiv psihoactiv!

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)