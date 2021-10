Ștampila offshore din biroul lui Filat

Ștampila unei firme din Gibraltar, găsită de procurorii anticorupție la sediul Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), îl conectează pe fostul premier Vladimir Filat de o societate offshore. Worldway Limited se numește compania și este unul din cei mai longevivi acționari ai Institutului de Proiectări Tehnologice (IPTEH) SA, scrie Rise.md

„Mi-a fost lăsată în sertarul biroului, pentru a o transmite familiei”, spune Filat, condamnat pentru corupție și trafic de influență. Fostul lider PLDM afirmă că ștampila i-ar fi fost transmisă „cu un anumit scop”.

Documentele din #PandoraPapers scot la iveală cine era beneficiarul în acte al misterioasei companii, când a fost fondată și cine a reprezentat-o în cadrul Consiliului de administrație al IPTEH, societate care are în proprietate una dintre cele mai mari clădiri de oficii din centrul Chișinăului.





Art of Alex Buretz

PRIVATIZAREA

Chișinău, sfârșitul anilor `90. Societatea pe acțiuni IPTEH, aflată în proprietatea statului, este privatizată. Noul acționar majoritar – o companie fondată cu doar o zi înainte să preia cele 80% din acțiunile pe care le deținea statul la IPTEH. Firma se numește Unizet-com SRL și nu se știe mai nimic despre ea. Tranzacția aduce în haznaua statului 4,9 milioane de lei, o sumă cu peste 1,6 milioane de lei mai mică decât valoarea prețului stabilit inițiat. Peste nouă ani, operațiunea urma să-i poarte pe proprietari prin instanțele de judecată.

IPTEH SA deține în proprietate un bloc cu oficii, situat la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt și strada Ismail din Chișinău. Edificiul cuprinde nouă etaje și se întinde pe o suprafață de circa 8.400 metri pătrați de birouri şi spaţii comerciale. Valoare oficială cadastrală a întregului imobil este de circa 80 milioane de lei. Afacerea este una destul de profitabilă. Doar anul trecut, în 2020, a înregistrat un profit net de peste 13 milioane de lei. Profilul companiei, AICI

Un audit efectuat de noul proprietar la scurt timp după privatizare, scoate la iveală că întreprinderea este nerentabilă, clădirea e într-o stare dezastruoasă, iar bani sau materii prime care să genereze venituri nu sunt. Soluția – reorganizarea activității. Potrivit informațiilor de la Registrul de stat al întreprinderilor, noul acționar majoritar nu-și asumase obligația de a păstra profilul activității științifice al IPTEH, dat fiind faptul că privatizarea la Bursa de Valori nu prevedea o asemenea condiție. Astfel, activitatea s-a concentrat pe închirierea spațiilor din blocul de pe Ștefan cel Mare 65.

Clădirea IPTEH

OFFSHORIZAREA

August 2001. La jumătate de an după ce comuniștii în frunte cu Vladimir Voronin vin la putere, la IPTEH are loc o nouă tranzacție. Acționarul majoritar de la acea vreme – Unizet-com SRL – își cedează acțiunile, „în contul achitării gajului”, unei firme din paradisul fiscal Gibraltar, zonă offshore în care beneficiari reali se ascund în spatele unor firme-paravan. Mai exact, este vorba despre achitarea unui credit pe care Unizet-com l-ar fi luat de la firma din offshore. La jumătate de an după transfer, fostul proprietar al IPTEH intră în proces de lichidare deoarece „scopul de bază a fost realizat”. Noul acționar majoritar este compania Worldway Limited și, potrivit documentelor #PandoraPapers, a fost fondată cu două luni înainte să preia afacerea din Chișinău.



MISTERIOASA WORLDWAY LIMITED

Worldway Limited a fost înregistrată la 6 iunie 2001 (Detalii, AICI). Când a preluat IPTEH, compania îi avea în calitate de asociați pe Jesse Grant Hester (24 de ani) și Alastair Matthew Cunningham (62 de ani), ambii originari din Marea Britanie. Numele lui Jesse Grant Hester a fost conectat la mai multe companii implicate în scandaluri de corupție, inclusiv în „Laundromatul rusesc”, iar Alastair Matthew Cunningham a figurat în calitate de director nominal în peste 1.000 de companii înregistrate în jurisdicții opace.

Cei doi au semnat un memorandum prin care declară că de facto nu au niciun drept asupra acțiunilor pe care de jure le dețin și că vor acționa doar în avantajul beneficiarului efectiv. „Nu voi avea pretenții și nu voi cere despăgubiri atunci când voi fi înlăturat din funcția pe care o dețin. (…) Vă autorizez să încetați în orice moment calitatea de asociat și să transferați acțiunile altcuiva”, se arată într-un înscris semnat la data de 18 iulie 2001.

Documentele din Pandora Papers, dar și cele disponibile la registrul companiilor din Republica Moldova, demonstrează că Worldway Ltd. a fost reprezentată în cadrul IPTEH de un cetățean român, originar din Republica Moldova. Îi spune Ion Rusu, iar în acea perioadă era președintele Consiliului de administrație al Dosoftei SA, o societate pe acțiuni din Iași, România, deținută de Vladimir Filat. Ulterior, Dosoftei SA a fost reorganizată în Kapital Invest Company SA, care astăzi este acționar la IPTEH SA.

Printr-o procură datată în noiembrie 2002, pentru o perioadă de un an, Ion Rusu a fost împuternicit de Worldway Ltd să reprezinte și să ia orice decizie în numele firmei din Gibraltar.

O astfel de procură a fost prezentată de Rusu și la IPTEH, fiind atașată în dosarul companiei de la Camera Înregistrării de Stat (reorganizată în Agenția Servicii Publice). Tot Rusu e și beneficiarul efectiv al Worldway Limited.

În iulie 2001, și Rusu s-a ales cu un pachet de acțiuni la IPTEH.

ION RUSU. Fost om de afaceri și naș de cununie al fostului premier Vladimir Filat. A administrat Caravita SRL și Business Estate Investment SRL, firme prin care s-au efectuat operațiuni de spălare de bani. Potrivit oamenilor legii, Ion Rusu a încercat să camufleze provenienţa a circa 52 de milioane de lei sustrase de la Banca de Economii din Moldova – una din cele trei bănci implicate în „Furtul Miliardului”, efectuând tranzacţii fictive cu alte companii. În 2015, Rusu a fost acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari și ulterior condamnat definitiv la trei ani și patru luni de închisoare. În noiembrie 2018 a fost eliberat de după gratii. Între timp, Ion Rusu a decedat.

BANI PENTRU OFFSHORE

Peste 46,5 mii de euro au ajuns, din bugetul statului, în offshore. S-a întâmplat după pronunțarea unei hotărâri a Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO). În 2008, în timpul guvernării comuniste, printr-o hotărâre a instanței de judecată, IPTEH a revenit în proprietatea statului, Curtea de Apel Economică a declarat nul actul de privatizare din 1999, iar decizia a fost menținută și de Curtea Supremă de Justiție.

Doar că, cei trei acționari majoritari de la IPTEH – Kapital Invest Company SA, Worldway Limited și Ion Rusu, au atacat decizia instanțelor naționale la CtEDO. În 2010, după ce Înalta curte a constatat încălcarea dreptului la proprietate și la un proces echitabil, IPTEH revine la foștii proprietari. Mai mult, acționarii se aleg și cu 123 de mii de euro în conturi. Bani achitați de cetățenii Republicii Moldova.

În contul firmei din Gibraltar, statul girează circa 30,8 mii de euro cu titlu de prejudiciu material, alte 10 mii – prejudiciu moral, şi circa 5,8 mii de euro – cheltuieli de judecată. Detalii, AICI

DIN GIBRALTAR, ÎN OFICIUL PLDM

Așa se face că firma din Gibraltar își ținea ștampila la patru mii de kilometri distanță, adică la Chișinău. Mai exact, la sediul Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), în biroul lui Vladimir Filat, care era, pe atunci, liderul formațiunii. Cel puțin așa se arată în dosarul în care fostul premier a fost condamnat pentru trafic de influență și corupere pasivă. Procurorii i-au atribuit lui Filat firma din Gibraltar după ce, în urma unor percheziții efectuate în octombrie 2015, au găsit ștampila Worldway Limited în biroul său. Detalii, AICI

La șase ani distanță, politicianul spune că i-ar fi fost întinsă o cursă.

Vladimir FILAT: Exact așa au scris procurorii, doar că trebuiau să mai scrie că ștampila a fost ridicată în urma perchezițiilor efectuate la sediul lui Rusu și, probabil, cu un anumit scop, această ștampilă i-a fost transmisă avocatului care, într-o duminică a fost la mine. Eu eram după o vizită în teritoriu. Mi-a lăsat-o în sertarul biroului pentru a o transmite familiei. Nu am înțeles și nu înțeleg nici până acum de ce o ștampilă și nu toate, pentru că au fost ridicate mai multe ștampile. (…) Eu nu am treabă și nu am avut cu Worldway-ul, nici într-un fel.

„ACEASTĂ COMPANIE AR TREBUI SĂ FIE ÎNCHISĂ DEJA”

Extrasele din Pandora Papers dezvăluie că în 2017, SFM Company Formation DMCC, o companie specializată pe înființarea și administrarea firmelor offshore, cu sediul în Dubai, expediază o notă de plată pe numele lui Ion Rusu. În chitanță e indicată suma de 950 de euro, care urmează a fi încasată pentru „transferul companiei din Gibraltar”.

Achitarea notei de plată se face la 29 august. La acea dată, Ion Rusu se afla încă în închisoare, așa că de transfer s-a ocupat fiul acestuia, Vladimir, prin intermediul unei bănci din România.

Continuarea o găsiți aici rise.md.