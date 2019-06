Tânăr moldovean, fără acte și camuflat sub bancheta din spate a unui autocar de rută

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

În prezent, polițiștii de frontieră documentează cazul sub toate aspectele legale în vederea elucidării infracțiunii. Tânărul este cercetat în stare de libertate, însă din considerentul că prezenta tulburări în comportament se află în continue monitorizare și urmează să aibă o ședință cu psihologul.

Incidentul a fost înregistrat în noaptea de sâmbătă spre duminică, când un autocar de pe ruta Chișinău – Sibiu s-a apropiat la linia de control pentru autozarea ieșirii din R. Moldova. În timpul verificării documentelor de călătorie a pasagerilor, angajata Poliției de Frontieră a sesizat o neregulă în poziționarea unui scaun din spatele mijlocului de transport. În aceste circumstanțe a fost observat un bărbat slab și mic de statură, ce stătea ghemuit sub scaun.

Polițiștii de frontieră din punctul de trecere Sculeni au depistat un tânăr moldovean, ascuns într-un autocar de rută. Fără acte, înghemuit și camuflat sub bancheta din spate, acesta își crease un plan să ajungă la București, cu trecerea neobservată la controlul de frontieră.

