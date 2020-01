Tânărul de 20 de ani, din satul Costești, bătut cu cruzime de un grup de constateni în seară de Revelion, a decedat pe patul de spital

Tanarul de 20 de ani, din satul Costesti, batut cu cruzime de un grup de constateni in seara de Revelion, a decedat pe patul de spital.

Informatia a fost confirmata de responsabilii de la Institutul de Medicina Urgenta din capitala. Tanarul a fost internat in sectia reanimare in stare extrem de grava, cu fracturi multiple ale craniului, contuzie si alte traumatisme. Faptasii, doi tineri, de 16 si 21 de ani, au fost retinuti de politie. Unul dintre ei, fiind minor, a fost eliberat si va fi cercetat in libertate. Barbatul de 21 ani risca 15 ani de inchisoare.



protv.md