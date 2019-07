Tancurile lui Dodon și neutralitatea

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Grav accident la Chirsova, Gagauzia. Doua motocicleta si o masina a politiei s-au ciocnit violent. In urma impactului, unul dintre tineri s-a stins pe loc.

Noul asteroid are un kilometru în diametru şi realizează o orbită completă în jurul Soarelui în 151 zile. Astronomii au identificat un nou asteroid care orbitează în jurul Soarelui. Acest asteroid este considerat a fi relativ mare, cu aproximativ un...

P.S. Într-o emisiune la TV7 cu Andrei Popov, într-un sat unde s-a votat masiv cu Dodon, un cetățean moldovean a avut o replică care l-a lăsat fără reacție până și pe realizatorul emisiunii: „Alaska a fost a noastră, a rușilor”. O să spuneți că de la un caz particular nu trebuie să tragem concluzii generale. Da, nu toți etnicii ruși din R. Moldova visează la recuperarea Alaskăi, dar marea lor majoritate și majoritatea celor care l-a votat pe Dodon se autoidentifică ca ruși și punctum. Deși ideea de „unire civică” este una nobilă, realitatea de la firul ierbii arată că ea funcționează mai mult ca o armă de demobilizare și adormire a moldovenilor europeni (români) împotriva unicului dușman strategic al națiunii noastre - Armata Federației Ruse și politica imperială a Moscovei.

Evident că misiunea dodoneilor tanchiști este simplificată pentru că elitele politice postsovietice au fost și sunt în continuare lașe și incompetente. Cum poate o clasă politică să apere interesele cetățenilor dacă nu are curajul elementar să spună un adevăr evident că o bucată din teritoriul R. Moldova se află sub ocupația armatei ruse, iar neutralitatea este o garanție că riscăm să rămânem fără aliați în eventualitatea unui nou război cu rușii.

Planul Federației Ruse este simplu: calea spre „pace” se poate obține doar dacă separatiștii proruși sunt înarmați până-n dinți cu „katiușe” și „graduri”, iar tu ești neutru, fără armată și fără aliați. Aceasta este adevărata miză a reacțiilor patetice emise de oamenii Moscovei din RM - să se asigure că noi nu avem aliați care să ne poată ajuta. În primul rând, neutralitatea din Constituție poate fi încălcată doar de armatele altui stat . Este un paradox că legea supremă a R. Moldova are un articol ce trebuie respectat de alt stat. Totuși, nici un stat din lume nu recunoaște că R. Moldova este neutră. Motivul este cât se poate de evident - având tancuri rusești staționate ilegal pe teritoriul tău - stând smirna (n. red.: drepți) în fața Moscovei - cum poți spera ca alt stat să-ți recunoască neutralitatea? În al doilea rând, unicii stataliști veritabili ai R. Moldova au fost oamenii care au murit cu tricolorul în mână luptând cu rămășițele armatei sovietice. Toți care neagă războiul ruso-moldovenesc și starea de ocupație a R. Moldova sunt pur și simplu niște trădători ai intereselor statului. Misiunea lui Dodon aici este simplă - să mintă în continuare populația despre statul „neutru” care riscă să dispară la presiunea unioniștilor și să tacă mâlc despre sutele de moldoveni uciși la comanda celor care îl finanțează.

După cum era de așteptat, cele mai vehemente reacții au venit din partea grupărilor finanțate direct din Federația Rusă - Dodon, Usatîi, Vlah etc. Ca întotdeauna, oamenii Moscovei din politica R. Moldova mizează pe minciuni sfruntate pentru a se poziționa ca „apărători” ai neutralității.

