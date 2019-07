Ţările din Balcanii de Vest: cât de departe sunt de Uniunea Europeană şi cât de aproape le vrea UE? Serbia, Albania, Kosovo şi Macedonia sunt în pragul unui război comercial

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Apa îmbuteliată a devenit una dintre cele mai profitabile afaceri. Doar în Statele Unite se cheltuiesc în jur de 100 de miliarde de dolari pe an. Companii mari precum Nestle, Pepsi sau Coca-Cola au început să exploateze această nişă. Lucru de înţeles de altfel,...

Având în spate o serioasă pregatire militară, ordonat, metodic și orientat in viata socială Carol I a făcut dovada unui autentic simț politic. Era o natură umană echilibrată, remarcabilă prin seriozitate, inteligență și putere de muncă. Studiile temeinice, călătoriile...

Germania a testat cu succes un taxi zburător. Vehiculul ar putea intra în transportul public în 2025, relatează The Guardian. Dezvoltat de compania Lilium, taxiul zburător are la bază o tehnologie de decolare şi aterizare verticală, potrivit Mediafax.

Serbia, Albania, Kosovo şi Macedonia de Nord au ridicat bariere în calea comerţului şi afacerilor reciproce, scrie Tirana Times. În cel mai recent episod al acestui război comercial, Macedonia a decis să blocheze peştele viu importat din Kosovo. Guvernul de la Skopje a tras la sigur: Macedonia de Nord era una dintre cele mai importante pieţe pentru vânzarea peştelui viu al producătorilor din Kosovo. Macedonia s-a alăturat astfel Bosniei, Serbiei şi Alba­niei în grupul membrilor CEFTA care nu respectă acordurile de comerţ liber cu Kosovo. Importul de peşte a fost întrerupt când acesta înregistra o creştere puternică. Macedonia cere o taxă de 700 de euro pentru fiecare transport de peşte viu din Kosovo. Guvernul kosovar, la rândul lui, a impus o taxă de 100% pe bunurile din Serbia, tensionând relaţiile dintre cele două state. Oficiali din ambele tabere au promis măsuri dure. Preşedintele sârb Vucic a declarat că ţara sa va răspunde pe măsura provocării, în timp ce preşedintele kosovar Hashim Thaci a spus că „vrem să clarificăm o dată pentru totdeauna raportul nostru ca stat cu Serbia, ceea ce nu poate fi obţinut decât printr-un dialog care are un program clar, obiective precise, garanţii şi sprijin internaţional, din partea SUA şi în primul rând din partea UE“. El a subliniat că ultimele evenimente nu ajută mersul în această direcţie. Serbia şi alte câteva state UE nu recunosc Kosovo ca stat independent. În unele zone din Kosovo se simte lipsa acută a produselor sârbeşti, de la lapte la detergenţi. Premierul Ramush Haradinaj a declarat că Belgradul intenţionează să retragă bunuri pentru a produce o catastrofă umanitară. Parcursul european al Balcanilor de Vest nu este blocat doar de probleme interne ale regiunii.

