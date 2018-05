Tatăl care și-a omorât bebelușul de 3 luni într-un accident rutier, urcând beat la volan, a făcut primele declarații / VIDEO

A bătut doar 2-3 litri de bere şi e prima dată când a urcat beat la volan. Este justificarea tatălului bebeluşului de trei luni care a murit după ce bărbatul, fiind în stare avansată de ebrietate a intrat cu maşina într-un panou de publicitate. Tragedia a avut loc sâmbătă noaptea, pe strada Albişoara.

„Am patru copii, dintre care s-a întâmplat… eram în stare de ebrietate. Nu am vrut să fac toate astea. Dar cu soţia era şi copilul mic care a decedat. Încă am trei copii la întreţinere şi soţia însărcinată.

Am ieşit de pe strada Vasile Alecsandri şi am pornit pe Albişoara. Din senin am pierdut controlul şi ceva mi-a părut că dintr-o parte mă loveşte şi am luat-o pe trotuar şi am ajuns drept în stâlp. Am văzut numai cum sticla din faţă era toată stricată.





[…] Am băut bere. Eram şi obosit, în ziua ceea am fost şi la lucru, am lucrat la părinţi şi la şef am fost acasă. Eram obosit foarte tare. De la 8 seara până la 1 noaptea am consumat bere. Eu am luat două butelii de bere, apoi s-a mai adus. Am băut vreo 2-3 litri de bere. Şi eram foarte obosit şi m-am îmbătat repede.

[…] E prima dată când am urcat în stare de ebrietate. Maşina e luată în credit acum trei luni de zile. M-a împins cel rău să mă urc la volan, dar nu voiam să mă urc.

Soţia e lovită puternic la ochi. Cristian (n.r. – bebeluşul de trei luni decedat în urma accidentului) e al cincilea copil. Al patrulea copil a decedat în timpul naşterii.

Prima dată am băut şi am urcat la volan. Nu m-am gândit că aşa o să se întâmple. Pentru mine e o pedeapsă pentru toată viaţa. Accidentul ăsta e o pată pe viaţă şi nu se va uita niciodată.

[…] Am aflat abia sâmbătă că soţia e însărcinată”, a spus bărbatul care a urcat beat la volan şi a provocat accidentul în urma căruia a decedat fiul de doar trei luni.

Amintim că, potrivit poliţiei, soţia bărbatului în vârstă de 22 de ani era pe bancheta din faţă şi ţinea în braţe bebeluşul. Soţul ei, în vârstă de 25 de ani, mergea cu viteză excesivă. La un moment dat a pierdut controlul volanului şi a intrat în panoul de pe marginea străzii. Acesta era atât de beat încât nu şi-a dat seama că a provocat un accident şi spunea că poliţia l-a oprit fără niciun motiv. Micuţul a murit pe loc, iar soţia a fost transportată la spital, cu diverse răni. Bărbatul a fost reţinut pentru 72 de ore şi riscă până la şapte ani de închisoare.





Sursa: publika.md