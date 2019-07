Tătaro-mongolii au pus bazele sistemului politic din Rusia

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Bucureşti, cu un salariu mediu net lunar de 3.684 de ron şi Cluj, cu 3.115 ron, conduc topul celor mai bine plătite judeţe din ţară, iar Vrancea este singurul judeţ unde salariul mediu este sub 2.000 de ron, adică 1.999 ron, arată un studiu privind piaţa muncii în 2018 realizat de...

Animale de companie jucăuşe şi frumoase, pisicile sunt şi terapeuţi mai puţini ştiuţi.Vibraţiile sonore pe care le emit în timpul torsului, reduc stresul, scad tensiunea, iar beneficiile lor nu se opresc aici. Are efect liniştitor

Ce s-a întâmplat joi seară la Bologna, după meciul pierdut de România în fața Germaniei, nu mai ține doar de pasiunea pentru jocul de fotbal, ci de ceva mult mai profund și mai nobil. Am fost acolo și vă putem spune că așa arată cea mai frumoasă formă de...

Cam în aceeași perioadă a început expansiunea triburilor tătaro-mongole care veneau de la hotarele Chinei, conduse fiind de hanul Timucin (Cengiz Han). Deși erau triburi migratoare, tătarii erau bine organizați din punct de vedere militar. Până să ajungă pe stepele europene, ei au încercat să cucerească China. Prin urmare, împrumutaseră mult de la chinezi, inclusiv arta militară, administrare, sistemul de impozite etc. Ei au apărut în Europa de Est la începutul secolului XIII.

Rusia s-a format la începutul sec. al IX-lea. Triburile slave trăiau în comunități mici în pădure, departe de civilizația urbană, și se ocupau cu agricultură. Fiindcă pământul nu era bogat, iar condițiile climaterice erau aspre, ei trebuiau să-și schimbe permanent locul de trai . Așezările lor se numeau „lumi” (mir) și nu avea absolut nicio cultură urbană. În cazul unor atacuri ele erau complet neajutorate. Orașele care existau atunci Kiev, Vladimir, Moscova etc. nu erau conduse de ruși, ci de varegi (vikingi), pentru că triburile slave ruse nu erau capabile de așa ceva. Prin urmare Rusia Kieveană avea o organizare proto-statală impusă de vikingi, care, la rândul lor, nu aveau o cultură politică solidă. Cnezii varegi rivalizau între ei și nu era uniți.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)