Te expui prea mult în social media? Iată consecințele

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Polițiștii de frontieră din punctul de trecere Sculeni au depistat un tânăr moldovean, ascuns într-un autocar de rută. Fără acte, înghemuit și camuflat sub bancheta din spate, acesta își crease un plan să ajungă la București, cu trecerea neobservată la...

Despre partea ascunsă a expunerii pe social-media sunt multe de spus. Ȋn primul rȃnd, nevoia de a fi apreciat, văzut de ceilalţi, recunoscut, cautarea validării ȋn acest spaţiu deschis al reţelelor sociale. Dacă ȋn viaţa reală ȋntȃlnim oameni reali, cu problemele lor, cu rolurile lor, ȋn spaţiul virtual toată lumea pare a fi ȋn Paradis. Sunt postate cele mai reușite fotografii, cele mai frumoase momente petrecute prin locuri frumoase, ȋn compania altor persoane. Aparent, urmărind un profil, indiferent al cui, am putea crede că viaţa este perfectă. Desigur, este doar o iluzie. Cu cȃt postările sunt mai dese, cu atȃt nevoia celui care așteaptă like-uri pentru a fi văzut de alţii este mai mare.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)