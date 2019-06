Ștefan cel Mare și Sfânt era și se considera ROMÂN, luându-i înainte cu peste 500 de ani lui Dodon

Există şi referiri despre faptul că moldovenii, ei înşişi, între ei, se numeau români. Printre multe altele, într-un raport din 1587 se spunea: moldovenii „se numesc între ei cu numele de romani” („con nome di Romani si chiamano fra loro”), iar la 1639 călătorul Niccolo Barsi remarca: „ei înşişi (moldovenii- n.n.) se bucură să fie numiţi romani” („loro istessi godono d’esser chiamati Romani”); etc, etc.

Așa cum bine se știe, cotropirea rusească și sovietică a Basarabiei a adus populației multe nenorociri. Pe lângă cele fizice, au fost și cele de natură sufletească. Totul s-a axat pe minciună și abuz de putere. Mai mult, culmea lipsei de bun simț, s-a insuflat sub amenințarea armei și obligația basarabenilor de a preamări pe ocupanți, frați mai mari, eliberatori. La baza tuturor minciunilor dezgustătoare a stat ideea existenței unui popor aparte, moldovenesc, despărțit doar de o fâșie de apă de națiunea română.

Estul pribegit al Europei se cutremură din temelii. Lumea rusească are probleme ontologice “la ea acasă”, în spațiul traditional de control ideologic (spațiul ex-sovietic). De la Tbilisi la Chișinău, de la Erevan la Kiev, tot vestul spațiului ex-sovietic cere...

România nu mai are scăpare. Rusia este într-o expansiune totală și ne atacă. Vladimir Putin nu se lasă și vizează un obiectiv strategic important.

Actualitate 25 Iunie 2019, ora: 10:34

„Am votat împotriva pentru a susține vecinii noștri ucraineni. Am fost rugat insistent de partenerii noștri de la Kiev sa ii susțin in cadrul acestui Exercițiu de vot. Despre ceilalți colegi, unii dintre care nici nu s-au prezentat, nu sunt in măsura sa comentez”, a...