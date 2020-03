TEHNOCRAȚII LA PUTERE /// Premierul Chicu și miniștrii din Guvern s-au testat pentru COVID-19 la un LABORATOR PRIVAT după ce șeful Spitalului Republican a fost demis subt acest pretext

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Marte are o energie razboinica ce poate produce anxietate. Planeta discernamantului Saturn vine cu o energie rece, calculata, detasata, total opusa infierbantatului si impulsivului Marte si deci va tempera din focul martian, dandu-ne si noua abilitatea de a ne mai racori si tempera si de a...

Preţul petrolului Brent, de referinţă la bursa din Londra, a scăzut luni la cel mai redus nivel din ultimii 18 ani, în timp ce ţiţeiul WTI, de referinţă pe piaţa americană, a coborât sub 20 de dolari pe baril, pentru scurt timp, din cauza temerilor în creştere că...

În ultimele zile am fost abordat de foarte mulți cetățeni de-ai noștri de peste hotare cu solicitarea insistentă de a-i ajuta să revină acasă, fie că e vorba de cei din Italia, Franța, Spania, Portugalia, Marea Britanie sau din SUA și Canada. Situația este mult prea complicată...

Femeia avea 55 de ani. A fost internată la un spital clinic din Tiraspol cu ​​pneumonie bilaterală. Într-o încăpere cu un bărbat la care confirmase anterior Covid-19. Când s-a aflat că are coronavirus, femeia a fost transferată la spitalul din Slobozia. O oră mai...

Un nou mesaj video la un cetățean de-al nostru a deveni viral pe facebook. Clipul are peste 19 mii de distribuiri.

„Este o decizie ca și măsură de precauție, în primul rând, pentru că toți noi contactăm cu foarte mulți oameni și, cu toate că întreprindem măsurile recomandate de protecție, pericolul de a prelua infecția există. Am apelat la un laborator privat pentru ca să nu încărcăm laboratorul ANSP şi să nu încălcăm tacticile aplicate de medici. Nicio persoana din echipa Guvernului si a cabinetului primului ministru nu prezinta simptome, respectiv medicii nici nu trebuie să ne înregistreze.Testele sunt achitate de fiecare, din propriul buzunar”, a explicat Vitalie Dragancea. El a precizat că rezultatele vor fi gata în câteva ore. Amintim că fostul șef al Spitalului Clinic Republican, Anatol Ciubotaru, a fost demis după ce a testat patru lucrători cu suspecție la coronavirus la un laborator privat. Autoritățile au spus că directorul SCR a luat decizia fără să informeze după procedură MSMPS și ANSP. Fără explicații, pe 24 martie, premierul Ion Chicu a anunțat că directorul Spitalului Republican, Anatol Ciubotaru, a fost înlocuit cu Andrei Uncuța.

