Tehnocratul Chicu își bate joc de pacienta din Soroca: „Nu este sens acum de făcut live-uri glamuroase”

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Nu mai merge asa! Am zis sa nu ma grabesc sa scriu despre subiectul asta, ca cine stie... Dar, ziua adevarului a sosit.

„Am văzut informații, live-uri pe Facebook despre situația precară din spitale. O doamnă care arată foarte bine, slavă Domnului, este indignată că nu are apă, nu știu ce acolo. Da, stimați concetățeni, sistemul medical în R. Moldova este în starea în care este. În unele instituții condițiile sunt mai bune, în altele nu. Culegem roadele atenției pe care statul a acordat-o acestui domeniu în ultimii 30 de ani”, a motivat Chicu.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)