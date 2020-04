Tehnocratul de la Pârjolteni și Dezastrul Republicii Moldova

Pandemia COVID-19, fiind cea mai mare provocare, pe care o are de înfruntat omenirea în ultimele decenii, a accelerat erodarea imaginii guvernului. Astfel am ajuns să constatăm, în termeni mult mai rapizi decât ar fi fost în mod normal, că Ion Chicu este cel mai slab premier pe care l-a avut vreodată Republica Moldova.



De la aruncatul curcanilor peste gardul președinției la fotoliul de Prim Ministru

Ion Chicu este cel de-al doilea călărășean din marea politică de pe malurile Bâcului, care și-a început cariera politică încă în 1998, când a candidat pe listele Partidului Reformei, condus de Mihai Ghimpu. Deoarece partidul condus de M. Ghimpu n-a acces în parlament, tânărul nostru s-a orientat rapid, lipindu-se de gașca comunistă de la Ministerul Economiei. Chiar dacă a deținut mai multe funcții pe vremea Zinaidei Greceanîi, rămânea a fi un anonim, până în 13 noiembrie 2019, când președintele Dodon l-a desemnat pentru funcția de premier. Nici în funcția de Ministru al Finanțelor în guvernul lui Pavel Filip, Ion Chicu n-a strălucit, rămânând o figură opacă, care nu s-a remarcat prin nimic.

Urmărind ascensiunea lui Ion Chicu, vom observa că „tehnocratul” de la Pârjloteni, este copia fidelă a „statalistului” de la Sadova. Este modelul clasic de birocrat conjuncturist moldovean post-sovietic, fără imaginație, care a însușit legea subordonării orbești și docilității absolute față de orice șef. A trecut cu lejeritate prin toate guvernările, indiferent de culoarea politică: de la Partidul Reformei a lui Mihai Ghimpu, la PCRM-ul lui Voronin, la PD-ul lui Plahotniuc, ajungând, în final, băiat de mingi la PSRM-ul lui Igor Dodon.

Loading...

Dacă cei din generația lui Voronin, se declarau „stataliști”, cei din generația lui Chicu, vor să fie numiți „tehnocrați”. În acest context, „Tehnocratul” este acea persoana care niciodată nu etalează o opțiune politică clară, incolor din punct de vedere identitar, posesor de pașaport românesc, dar prin care „curge sânge de om” (pentru că românii nu sunt oameni), poate ghici din privire ce așteaptă șeful de la el, are un simț animalic al momentului când trebuie să sară în altă barcă, pentru a sta mereu la un loc călduț. Deși nu o declară deschis, ei sunt xenofobi, rasiști, șovini, homofobi și ostili față de valorile occidentale, în realitate fiind fascinați de metodele putiniste de guvernare, fiind convinși că toate rele se trag de la faptul că „nu-i disciplină”. Acesta este de fapt portretul „tehnocratului” din Pârjolteni, care se află astăzi, la conducerea Guvernului Republicii Moldova.

Tehnocrații nu se atașează niciodată de nimic până la capăt. Cel mai bun exemplu este participarea lui Ion Chicu la mitingul PD, care s-a finalizat cu aruncarea curcanilor peste gardul Președinției și la care s-a cerut demisia președintelui Igor Dodon. Fiți atenți cu ce explicație „tehnocrată” a venit Ion Chicu: „Eu am fost prezent în PMAN, pentru că am fost informați ca membrii Guvernului să vină să liniștească lumea, să spună că trebuie să păstrăm calmul”. Probabil și curcanii au fost aruncați peste gard pentru a „păstra calmul”. Ca un tehnocrat veritabil, Ion Chicu declara atunci că „imediat după ce s-a finalizat evenimentul din PMAN m-am dus la Ministerul Finanțelor, la locul de muncă, pe urmă am aflat în ce au degenerat toate aceste manifestații”. Straniu cum președintele Dodon nu l-a decorat cu ordinul „Meritul Civic”, pentru curajul de a se deplasa în PMAN și de a liniști lumea, în timp ce statul se afla în captivitatea odiosului oligarh!



De la Ministerul Finanțelor într-un guvern „pro-european” la acuzatorul „comisarilor” europeni

Chiar dacă nu i-a reușit domnului Chicu să liniștească lumea la mitingul PD, dar așa cum îi stă bine unui tehnocrat veritabil, acesta s-a „retras la locul de muncă” unde s-a refăcut rapid. Atât de rapid, încât la 8 iulie, exact peste o luna de la aruncatul curcanilor în curtea președinției, devine consilier prezidențial!

După cum spuneam mai sus, pe lângă multe alte virtuți, titularul unei cariere „tehnocrate” de succes, trebuie să poată ghici din privire ce așteaptă șeful de la el. Astfel, pârjolteneanul nostru ajungând în fotoliu de consilier prezidențial, intuind cam ce i-ar place lui Igor Dodon, lansează la 17 octombrie 2019, pe pagina sa pe Facebook, un atac în stil putinist, în adresa mai multor oficiali europeni, acuzându-i de „dezastrul” în care a ajuns Republica Moldova: „Eu cred că un Danke shon” special trebuie săl adresăm „comissarilor” europeni, care au scris și dictat „istoria de succes” după 2009, culminând cu jaful veacului. Anume un Fule, anume un Schuebel și mulți alții, care se ofereau să facă poze cu „reformatorii” de aici, POARTĂ VINA PENTRU DEZASTRUL ÎN CARE A AJUNS Țara noastră! Unde-s toți acești funcționărași europeni? Își asumă vreo răspundere? Nu cred”.

Desigur, fostul șef al Delegației Uniunii Europene în R. Moldova dl. Dirk Schuebel și ex-comisarul european pentru extindere Štefan Füle, au jefuit cele trei bănci! Foștii și actualii colegi ai lui Chicu nu au nici o atribuție la această trebușoară! În altă ordine de idei, trebuie să fii mare derbedeu să-i ataci pe Štefan Füle și Dirk Schuebel, știind că poziția acestora a fost determinantă pentru eliminarea regimului de vize pentru cetățenii moldoveni.

Cel mai interesant este că exact în ziua învestirii în funcția de premier, această postare a dispărut de pe pagina de Facebook a lui Ion Chicu. Cel mai probabil postarea a fost ștearsă pentru a nu afecta imaginea de „tehnocrat” și „politica externă echilibrată”, pe care acesta o promovează cu abilitate!



Republica Moldova, în loc să se „transforme în șantier” se transformă într-un cimitir

Epidemia COVID-19 i-a surprins pe cei doi călărășeni isteți în plină campanie electorală. Toate resursele statului urmau a fi mobilizate pentru a-i oferi lui Igor Dodon încă un mandat prezidențial de 4 ani. Umblatul pe la Moscova după „credite miraculoase”, etalarea unei mutre serioase la TV, declarațiile izolaționiste antioccidentale, toate astea erau parte a campaniei de PR pentru alegerile din toamnă. Chicu, după revenirea de la Moscova, promitea râuri de lapte - gaze ieftine, credit de 500 de milioane de dolari pentru reabilitarea drumurilor, casarea munițiilor din teritoriile ocupate și vizita lui Medvedev la Chișinău. Cel mai ridicol este că Ion Chicu a reușit să obțină „sprijinul Rusiei pentru reforme, inclusiv pentru reforma justiției” din Republica Moldova (!). Doar o justiție putinistă ne mai lipsește acum în Moldova pentru fericire deplină!

Ce s-a ales din toate astea? Premierul Chicu își plimbă fundul în mașină luxoasă guvernamentală, iar moldovenii cum au plătit prețuri exorbitante pentru gazul rusesc, așa și îl plătesc în continuare (chiar dacă prețul barilului de petrol a scăzut la 26$ ), din cele 500 milioane pentru reabilitarea drumurilor n-a obținut niciun cent, Medvedev, care trebuia să vina în vizită la Chișinău, a fost demis.



Azi - alegeri la Hâncești, mâine - situație excepțională

Atitudinea Guvernului Chicu, care a permis ca mii de oameni să meargă la vot în circumscripția Hâncești, ca a doua zi după alegeri (!), să declare stare de urgență este greu de calificat în termeni politici. Deocamdată, din fericire, nicio persoană din Hâncești nu a decedat. Dar dacă se va întâmpla așa ceva, Chicu și Dodon vor trebui să-și asume plenar aceste consecințe.

O altă tâmpenie, pentru că altfel nu poate fi numită, a fost Decizia Guvernului de a scoate armata în stradă pentru a patrula parcurile în vederea asigurării respectării restricțiilor pentru combaterea răspândirii virusului. Aceasta decizie „tehnocrată”, în afara de consumul inutil de combustibil, iritarea cetățenilor și expunerea la contaminare a militarilor, nu are nici un efect. S-a gândit măcar pentru o clipă Ion Chicu, ce se va întâmpla dacă COVID-19 va „intra” în cazărmile Armatei Naționale?

Lista „performanțelor” tandemului Dodon&Chicu este foarte lungă. Din păcate pentru noi, nu există capitol la care aceștia să nu fi gafat: începând cu comentariile idioate ale consilierului premierului, Vitalie Dragancea, în adresa liderilor opoziției, la lansarea de fake news-urilor despre Maia Sandu de consilierul lui Dodon, criticate dur de ambasadorul UE și terminând cu partajarea membrilor CSM în plină pandemie.



Va avea Igor Dodon curajul să-l demită pe Ion Chicu?

Din păcate pentru cetățenii R. Moldova, majoritatea guvernelor, care s-au perindat la putere în cele trei decenii de independență, au pus interesele lor personale și agendele lor electorale mai presus de interesele societății.

Epidemia COVID-19, ne-a pus pe toții în fața unei alte realități, care nu ține cont de agenda politică a lui Igor Dodon. Ieri, Ion Chicu a declarat: ”Dacă vom fi iresponsabili – vom muri!”. Pentru mai multă veridicitate, această afirmație ar trebui ușor parafrazată: ”Voi veți muri pentru că noi, guvernarea, suntem iresponsabili”.



Experiența tristă a altor state, care se confruntă cu epidemia COVID-19, ne demonstrează că, pe lângă toate, lupta cu acest virus este, în primul rând, o lupta a resurselor. Voi explica de ce: de resursele disponibile depinde capacitatea de a asigura locuri suplimentare în spitale, de a plăti munca medicilor, de a cumpăra medicamente, teste etc. În funcție de resursele disponibile depinde cum va fi despăgubit businessul pentru pierderile pe care le suportă...

În aceste condiții, avem nevoie ca de aer, mai mult ca niciodată de un guvern ce poate relansa relația cu UE. Este evident pentru orice om cu mintea trează, că altă soluție pentru salvarea economiei de la un dezastru eminent, decât relansarea dialogului cu UE nu există. Chiar cu riscul de a intra prea mult pe câmpul ipoteticului, deschiderea pe plan extern pe care a avut-o guvernul Sandu, ne-ar fi situat astăzi în cu totul altă situație de a gestiona epidemia COVID 19.



Ion Chicu este candidatura perfectă pentru a rata o asemenea misiune

Șansele lui Chicu să relanseze relația cu Europa sunt nule. Astfel, Republica Moldova are nevoie de un nou guvern. Avem nevoie de un premier care nu ar umbla pe la Moscova după cai morți să le caute potcoavele pentru proiecte electorale, dar care ar relansa imediat dialogul cu Bruxelles-ul, Bucureștiul și cu instituțiile financiare globale ca BM, FMI, BEI etc.

Altfel criza COVID-19 riscă să se transforme într-o criza umanitară de proporții și un dezastru economic, de care nu am mai cunoscut.

În încheiere, aș vrea să revin la acuzațiile Premierului Ion Chicu, adresate oficialilor europeni pentru „dezastrul” în care a ajuns Republica Moldova. Adevăratul dezastru al Republicii Moldova este cauzat anume de personaje ca Igor Dodon, Ion Chicu, Zinaida Greceanii & Co. Ei sunt cei care ai intrat în această criză cu o țară în izolație TOTALĂ. Ei sunt cei care folosesc suferințele oamenilor pentru a-și face PR de doi bani și care au subordonat toate activitățile statului, intereselor personale (electorale). Ei sunt potențialii responsabili pentru criza umanitară care poate surveni ca rezultat al extinderii pandemiei de coronavirus. Anume, „statalistul” de la Sadova și „tehnocratul” de la Pârjloteni și reprezintă cel mai mare dezastru al acestei țării.

Doar scăpând de ei, țara asta poate avea o șansă!