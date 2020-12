„Temnicerul sovietic” Victor Pușcaș a refuzat în 1995 reabilitarea unui erou al rezistenței antisovietice

Actualul consilier intim al președintelui Dodon, este probabil unul dintre cele mai controversate personaje publice din Republica Moldova. Fost demnitar comunist, funcționar de top a nomenclaturii sovietice, ex-președinte al unui partid reacționar din perioada independenței, astăzi Victor Pușcaș, umbla la președinte la fel cum umbla la comitetul central al partidului comunist când era președinte de judecătoria supremă a fostei RSSM.





Pentru viziunile sale staliniste, Victor Pușcaș, a fost decorat de Igor Dodon cu Ordinul „Bogdan Întemeietorul”.



Somnul rațiunii naște monștri

Nu este un secret că memoria moldovenilor este cât se poate de scurtă. Astfel, tot mai puțini sunt cei care cunosc că în perioada sovietică, Victor Pușcaș, pentru sentințele sadice pe care le pronunța, era supranumit printre colegii săi judecători nu altfel de cât „temnicerul”.

Este notorie sentința pronunțată de Pușcaș la 5 iunie 1979 în privința a doi polițiști din Cahul, dintre care unul de 38 de ani, tată a doi copii minori. În baza unor formulări arbitrare, cum ar fi „luptă insuficientă cu furturile averii socialiste”, Puşcaş i-a condamnat la MOARTE, prin ÎMPUŞCARE, fiindu-le incriminată dispariția unui butoi cu vin şi a unuia cu spirt de la una din fabricile de vinuri din Cahul!

Soţia polițistului în vârstă de 38 de ani după sentinţa lui Puşcaş şi-a ieşit din minţi! Aşa erau timpurile! Se justifica Victor Pușcaș. Sentința , prin care a omora doi oameni a fost editată în 150 de exemplare, pentru ca s-o vadă cât mai mulţi moldoveni, ca să ştie de frica regimului de ocupație.

Va propunem să citiți atent, pentru ce motive au fost condamnați la moarte doi oameni, de către acest cadru stalinist.

Mai puțin cunoscută este o altă decizie a „temnicerului sovietic”, pronunțată în anul 1995, deja după proclamarea independenței. Este vorba de sentința de condamnare la 25 de ani de pușcărie a desidentului lui Alexandru Duca, unuia din liderii PDA ( Partidul Democrat Agrar).



25 de ani de pușcărie pentru terorism antisovietic

Partidul Democrat Agrar (PDA) a apărut ca reacție de răspuns la politica sovietică promovată în RSSM: mobilizarea forțată a tinerilor în Armata Roșie, foametea organizată, deportările, impozitele exagerate, confiscarea bunurilor, urmată de colectivizare. Numai oamenii care aveau un curaj nesăbuit sau cei nedreptățiți peste măsură și ajunși la disperare puteau să lupte deschis împotriva regimului de ocupație.Partidul era condus de: Simion Zlatan,Vasile Odobescu, Alexandru Duca, Emilian Boțolin, Marc Laur, Ion Țurcan, Grigore Grișcenco, Simion Baranovschi și Emanuil Țurcan.

În mai puțin de jumătate de an, partidul a reușit să cuprindă majoritatea satelor din raioanele Chiperceni, Rezina, Răspopeni, extinzându-se parțial în raioanele Orhei, Șoldănești și Râbnița. Motivele aderării la PDA erau diverse, dar toate porneau de la neîmpăcarea cu orânduirea sovietică. Ion Țurcan, unul dintre membrii organizației, își argumenta alegerea prin faptul că toată viața a citit cărți bisericești care l-au convins că pe pământ trebuie să existe dreptate. Din cauza greutăților, el a început să urască sistemul colhoznic și a decis să lupte contra acestuia. Iar Teodor Popescu, analfabet, își justifica aderarea la PDA prin dorința de a i se întoarce pământul și de a lucra în gospodăria sa. Și Procopie Dogoteri a intrat în organizație, fiind nemulțumit de sistemul colhoznic. El l-a crezut pe Boțolin, care-i spunea că degrabă va începe un război în care America va nimici Puterea sovietică.

În 1953, Vasile Odobescu și alți membri proeminenți ai partidului au fost arestați. Vasile Odobescu și alți 10 membri ai partidului au fost condamnați la moarte, iar Ilarion Tautu și Alexandru Duca au fost condamnați la 25 de ani de închisoare.

Aceste date au ajuns sa fie cunoscute datorită istoricianului Ion Țurcanu, care in anul 2000 a scris capitolul „Vasile Odobescu, un soldat al poporului dezmoștenit” (românește: Vasile Odobescu, un ostaș al dezmoșteniților).

Alexandru Duca este singurul care a supraviețuit regimului comunist și care după ce Republica Moldova și-a declarat independența s-a adresat la Judecătoria Supremă să fie reabilitat. Iata ce „dreptate” i-a făcut „temnicerul” lui Alexandru Duca.

Dacă în România torționarul comunist Alexandru Vișinescu a fost condamnat pentru crime împotriva umanității, în Republica Moldova „fratele basarabean” al lui Vișniescu, temnicerul sovietic Victor Puşcaş este unul din consilierii de taină a președintelui țării, ocupându-se de „consolidarea statalității”, „reintegrarea țării” și „reforma constituționale”. Mai nou, Pușcaș a cerut lipsirea moldovenilor din diasporă de dreptul la vot.

Goya zicea că somnul raţiunii naşte monştri. Dacă cineva are anumite îndoieli referitor la cele spuse de Goya, nu are de cât să se uita la poza lui Victor Pușcaș. Oriunde in altă parte, un asemenea personaj ar fi avut un final similar ca a lui Vișinescu .

Nu și în Moldova.

