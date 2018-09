Temperatura optimă pentru locuință, în sezonul rece. Prea multă căldură nu este sănătoasă

Românii preferă să aibă căldura multă în casă, chiar dacă nu este foarte sănătos. Un studiu realizat la nivel european arată că la noi temperatura medie în dormitor este de 22,3 grade Celsius, în timp ce nemţii şi englezii stau la 18 grade.

Sociologii spun că nevoia noastră de căldură vine după gerul îndurat în perioada comunistă şi nu vom renunţa la acest confort, chiar dacă înseamnă cheltuieli mai mari. Fiecare grad în plus, în locuinţă, înseamnă 6% mai mult la factura de gaz.



Daniela are un apartament cu două camere într-un cartier din Braşov. Ne spune că temperatura nu scade sub 21 de grade.





Însă medicii ne recomandă ziua cel mult 20 de grade, iar noaptea 18. Căldura nu înseamnă întotdeauna sănătate.

Dr. Ana Sestacova, medic de familie: ”Temperatură ridicată noaptea poate duce la agitaţie în timpul somnului, treziri frecvente. Inclusiv respiraţia. Poate veni o trahipnee uşoară, adică respirăm mult mai frecvent decât la o temperatură joasă, când organismul are tendinţa de a se odihni şi de a se linişti.”

Fiecare grad în plus în casa înseamnă o cheltuială mai mare. De exemplu, o familie care plăteşte 350 de lei factura la căldura va economisi lunar 21 de lei dacă acceptă doar un grad mai puţin în casă.

Aceste argumente nu îi conving însă pe românii care vor să aibă în casa temperatura de vară în sezonul rece.

”De aia am pus centrală, ca s-o folosesc. Să nu stau să mă uit că-i fac economie de gaz şi eu să îngheţ de frig în casă, să stau cu puloverul ăsta cu care vin afară.”

”Mergem pe 22, 23 de grade. Ne place să fim lejeri, să ne simţim bine şi de asta ţinem temperatura un pic mai ridicată decât ceilalţi, pentru că ne place confortul.”

Sociologii spun că această dorinţă de a avea mereu casa încălzită la temperaturi peste medie vine şi din cauza lipsurilor din trecut. În plus, căldura este asociată de români cu bunăstarea.

Ioan Hosu, sociolog: ”Ar putea fi un comportament compensatoriu: n-am avut până în ’89 căldura în apartament, casă, lăsaţi că avem acum! Lipsa de căldură este asociată cu lipsurile în general, cu venturi precare şi cu un nivel de bunăstare mai redus. Nu vrem să avem reţineri, copilul meu nu trebuie să ducă lipsă de nimic, dar s-ar putea că prea multul ăsta să îi afecteze sănătatea.”

Studiul arată că britanicii şi nemţii se simt confortabil la 18 grade Celsius. La ei energia termică este mai scumpă decât la noi şi nu doresc să îşi dea toţi banii pe utilităţi. Vor să le rămână şi de vacanţă, spun specialiştii. În plus, sunt conştienţi că e mai sănătos aşa.

