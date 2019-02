Teodor Meleşcanu: Organizarea corectă a alegerilor în Republica Moldova, este linia roşie care nu UE nu o poate depăşi | VIDEO

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, a declarat vineri, la finalul reuniunii informale a miniştrilor afacerilor externe din UE (Gymnich), că în urmă cu două săptămâni a efectuat o vizită la Chişinău, în cadrul căreia a transmis mesajul că pentru România şi pentru celelalte state membre ale Uniunii Europene există o linie roşie care nu poate fi depăşită, legată de organizarea corectă, democratică şi eficientă a alegerilor în Republica Moldova.



"Unele dintre problemele cu care suntem confruntaţi la nivelul UE sunt legate de alegerile în două ţări cheie din zona Parteneriatului Estic. Este vorba de Republica Moldova, dar este vorba şi de Ucraina.

În urmă cu 10 zile, acum două săptămâni, am făcut o vizită la Chişinău, ocazie cu care, printre multe alte lucruri pe care le-a discutat cu domnul prim-ministru, am spus foarte clar că pentru România, dar nu numai pentru România, pentru ţările Uniunii Europene, există o linie roşie care nu poate fi depăşită şi aceasta este legată de organizarea corectă, democratică şi eficientă a alegerilor în Republica Moldova. Am spus foarte clar că este un test esenţial de care depinde în continuare relaţia dintre Republica Moldova şi UE.

Este un mesaj foarte clar pe care l-am dat. Al doilea mesaj pe care l-am dat domnului prim-ministru este să nu rupă punţile de legătură cu alte partide din opoziţia neparlamentară, dar cu orientare europeană, pentru că s-ar putea avea în vedere găsirea unei majorităţi, pornind de la ideea europeană", a arătat ministrul român în cadrul unei conferinţe de presă comune susţinută alături de Federica Mogherini, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate.