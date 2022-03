Terenul aferent UNIC, din nou, subiect de discuție în CMC. Secretarul Consiliului a propus reexaminarea subiectului, după ce nu l-a contrasemnat

Decizia privind cedarea terenului aferent UNIC votată, la 17 februarie, de consilierii PSRM și Platformei DA, a revenit drept subiect de discuție în cadrul Consiliului Municipal Chișinău (CMC), la mai bine de o lună de la examinarea subiectului, după ce secretarul interimar al CMC, Adrian Talmaci, a propus reexaminarea subiectului, motivând că el nu a contrasemnat decizia anterioară considerând-o ilegală, iar acum potrivit legislației, este în drept să propună reexaminarea subiectului în următoarea ședință, ceea ce înseamnă că „procedura începe de la început.” De această dată, consilierii municipali s-au abținut, au fost împotrivă sau nu au participat la votarea acestei chestiuni pe ordinea de zi, potrivit Replicamedia.md.

„Dacă secretarul CMC consideră motivat că decizia Consiliului este ilegală, el are dreptul să nu o contrasemneze și să solicite reexaminarea acesteia. Subiectul va fi inclus pe ordinea de zi a ședinței următoare fiind examinată cu prioritate. Totodată, până la ședința actuală ne-am adresat la Oficiul Teritorial al Cancelariei de Statcu un demers prin care am solicitat punctul de vedere referitor la legalitatea în cauză. Am primit ieri răspunsul, iar dumnealor au informat că având în vedere că Decizia nu este semnată și înregistrată, ei nu pot să-și expună punctul de vedere”, a declarat Talmaci.

Secretatrul interimar al CMC a spus că toate materialele au fost transmise astăzi dimineață pe poșta electronică la toți consilierii municipali pentru a face cunpoștință cu subiectul.

„La materiale sunt anrexate nota informativă prin care se aduc argumentele juridice de ce această cauză urmează a fi reexaminată. În cazul dat nu este necesară elaborarea unui nou proiect de decizie, se reexaminează același proiect de decizie, se începe procedura de la început. În cazul în care consilierii o să aibă propuneri de motificare sau amendamente, o să le votăm separat” a adăugat Adrian Talmaci.

Președintele ședinței anterioare în care s-a votat proiectul de decizie a CMC cu privire la cedarea terenului aferent UNIC, Victor Poliacov, a spus că susține această poziție.

„Dat fiind faptul că această decizie se examinează și în alte instanțe, solicităm să fie reexaminat subiectul după cum spune legea doar după ce organele de drept se vor expune asupra acestui proiect de decizie, dacă este ilegal sau nu,” a spus consilierul din partea PSRM.

De cealaltă parte, consilierul PAS s-a întrebat de ce să se meargă pe aceeași cale, dacă secretarul CMC a recunoscut această „decizie drept ilegală”. De această dată, votarea privind reexaminarea subiectului arată în felul următor: PSRM - 19 abțineri, Platforma DA - nu a participat, PAS- 5 împotrivă, PL - 2 împotrivă, PUN- abținere, PD - abținere, Victor Bunescu - abținere, PCRM- ambținere, ȘOR- abținere.

Vă amintim că la 21 februarie, primarul general al capitalei, Ion Ceban, a declarat că Primăria Chișinău va contesta decizia Consiliului Municipal Chișinău (CMC) cu privire la vânzarea terenului aferent SA UNIC, după ce la 17 februarie, a fost votat proiectul prin care municipalitatea cedează terenul din fața magazinului UNIC.

Proiectul de decizie a fost votat cu votul PSRM și Platforma DA. Atunci, Consilierii PAS au votat împotrivă, PL și Șor nu au participat la vot, iar cei de la PUN, PD și PCRM s-au abținut.

Ulterior, consiliera Platformei Demnitate și Adevăr (Platforma DA), Aliona Mandatii, a venit cu un șir de explicații, asemănătoare cu cele ale fostului lider al formațiunii Andrei Năstase, în legătură cu votul consilierilor din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) pentru vinderea terenului aferent magazinului UNIC, precizând că „juridic, noi, am acționat corect” și susținând că „nevotarea executării unei decizii judecătorești” îi oferea „dreptul agentului economic de a ataca R. Moldova la CtEDO”.

Totodată, aceasta presupune că din punct de vedere „politic, poate au greșit.”

La o zi după votul din Consiliul Municipal Chișinău al aleșilor din Platforma DA și al socialiștilor, care sunt și foștii colegi de partid ai primarului Ion Ceban, municipalitatea în frunte cu edilul și membrii cabinetului acestuia declara că „adoptarea deciziei de privatizare a terenului aferent SA Magazinul Universal Central Unic a generat un risc sporit de prejudiciere a bugetului municipal”.

Decizia CMC a stârnit reacții aprinse în societate. Însăși președintele interimar al Platformei Demintate și Adevăr, Dinu Plîngău, a criticat votul consilierilor partidului pe care îl conduce în privința terenului de lângă UNIC. Acesta a solicitat public, la 18 februarie, convocarea de urgență a Consiliului Național Politic al Platformei DA pentru a pune în discuție retragerea sprijinului politic a consilierilor municipali din partea partidului, responsabili de domeniul funciar.

Liderul fracțiunii Platformei DA în CMC, Andrei Năstase a declarat într-o conferință de presă că bugetul municipal nu are nimic de pierdut prin votarea acestui proiect, iar consilierii Platformei DA nu au făcut nimic altceva decât să susțină hotărârea instanței de judecată emisă de către CSJ.

Cât despre reacția lui Dinu Plîngău, prin care acesta a cerut consilierilor municipali ai Platformei DA s-și depună mandatele, Andrei Năstase a declarat că îi înțelege frustrările și a că acesta s-a grăbit să vină cu mesaj public.

Totodată, Procuratura s-a autosesizat și va examina cazul cedării terenului de 1,3 hectare din preajma magazinului UNIC din centrul capitalei de către mai mulți consilieri municipali ai fracțiunilor Platformei DA și PSRM.

