Tesla Motors anunță că versiunea de 35.000 de dolari, promisă de mult timp, poate fi comandată

​Tesla Motors a anunțat că versiunea cea mai ieftină a Model 3, cea de 35.000 de dolari, este disponibilă pentru a fi comandată. Modelul are o autonomie de 350 km, iar la 37.000 de dolari poate fi comandată varianta cu autonomie de 420 km. Elon Musk a promis acum doi ani lansarea acestei versiuni, dar momentul a fost decalat. Compania americană a anunțat și că își va închide dealerii și va muta pe online întregul sistem de vânzări.



În versiunea de 35.000 de dolari Model 3 ajunge în 5,6 secunde de la 0, la 100 km/h și are viteză maximă de 209 km/h. Negru este singura culoare de exterior pentru care userii nu trebuie să plătească în plus. Pentru 2.000 de dolari în plus este disponibilă o baterie cu autonomie de 420 km, viteza maximă este de 225 km/h, iar accelerația de la 0, la 100 km/h se face în 5,3 secunde.

În versiunea de bază volanul și scaunele sunt ajustate manual, iar sistemul audio este în versiunea ”basic”.

Cumpărătorii pot testa mașina maxim șapte zile sau 1.600 km și, dacă nu sunt mulțumiți, pot să o returneze și își vor primi banii înapoi. Până acum perioada de test era de maxim trei zile. ”La propriu chiar puteți cumpăra o Tesla, puteți merge câteva sute de mile într-o călătorie cu prietenii și o puteți apoi returna fără să plătiți în plus”, spun cei de la Tesla.

Compania a anunțat și că își mută tot modelul de vânzări pe online, decizie radicală ce îi va permite însă să scadă prețurile cu 6% datorită economiilor de cost realizate.

Primele mașini Tesla Model 3 ajung și în România în aceste zile.

Tesla a început oficial livrările mașinii electrice Tesla Model 3 în Europa în data de 7 februarie 2019, când primul client din Europa și-a primit mașina. Șeful Tesla Motors, Elon Musk, a venit să supervizeze personal livrările către clienții europeni, în portul belgian Zeebrugge.

În Europa sunt disponibile deocamdată versiunile apropiate de vârful gamei.

Tesla Model 3 Long Range: 1.847 kg, 75 kWh, 560 km autonomie WLTP, 4,8 secunde 0-100 km/h, tracțiune integrală (Dual Motor All Wheel Drive), 5 locuri, jante de 18 sau 19 inch, portbagaj 425 litri, ecran de comandă tip touchscreen de 15 inch, 4 ani garanție sau 80.000 km pentru mașină și 8 ani sau 192.000 km pentru baterie și sistemul de propulsie. Preț 57.900 Euro cu TVA 19%.

Tesla Model 3 Performance: 1.847 kg, 75 kWh, 530 km autonomie WLTP, 3,5 secunde 0-100 km/h, tracțiune integrală (Dual Motor All Wheel Drive), 5 locuri, jante de 20 inch, portbagaj 425 litri, ecran de comandă tip touchscreen de 15 inch, 4 ani garanție sau 80.000 km pentru mașină; 8 ani sau 192.000 km pentru baterie și sistemul de propulsie. Preț 68.600 Euro cu TVA 19%.

Surse: USA Today, Elektrek