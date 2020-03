Testul rapid pentru CORONAVIRUS cu precizie de 95%: rezultatul e gata în mai puțin de 2,5 ore

E eliminată, astfel, necesitatea de transportare a probelor, fapt care irosește timp prețios. În plus, pacienții pot afla rapid care este starea lor de sănătate, iar persoanele infectate pot fi identificate și izolate imediat. În cazul testelor utilizate în prezent, pacienții trebuie să aștepte, de regulă, una sau două zile pentru aflarea rezultatelor.

Noul test va fi disponibil în Germania din aprilie și, ulterior, pe piețele din Europa și din lume. Acesta e rezultatul colaborării dintre filiala Bosch Healthcare Solutions și compania de tehnologie medicală Randox Laboratories Ltd. din Irlanda de Nord.

Testul acesta a fost dezvoltat de Bosch și, în faza de cercetare în laborator, s-a dovedit atât rapid, cât și eficient. Conform companiei, testul rapid permite depistarea simultană a zece agenți patogeni respiratori pentru diagnosticarea diferențială și îndeplinește cerințele Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Testul rapid dezvoltat de Bosch este unul dintre primele teste de diagnosticare moleculară complet automatizate din lume. Acesta poate fi utilizat direct de către toate instituțiile medicale. În plus, o singură probă poate fi testată simultan nu doar pentru COVID-19, ci și pentru alte nouă boli respiratorii, inclusiv gripa tip A și B.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor...

Horoscop lunar dragoste APRILIE 2020 iti dezvaluie care sunt oportunitatile, provocarile sau situatiile de care avem nevoie de la Univers. Luna APRILIE se anunta intensa din punct de vedere astral. Afla in continuare cum se vor rasfrange acestea asupra vietii amoroase.

Actualitate 27 Martie 2020, ora: 18:26

A lucrat chirurg toata viata lui, cel mai mult - chirurg toracal (de plamini) vreo 15 ani si cardiochirurg mai mult de 25 de ani. Peste 20 de ani a condus Serviciul de Chirurgie a Inimii din cadrul SCR. A lucrat 5 ani in Germania, la fel in cardiochirurgie, chirurgie experimentala si a predat in...