The Economist: Putin nu a reușit să izoleze Ucraina și să se împace cu Europa

Crăciunul este una dintre cele mai îndrăgite sărbători creștine, mai ales în contextul în care acesta este marcat de două ori pe an, spune un sondaj realizat de compania Magenta Consulting.

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Printre deputaţii Sfatului Ţării, deopotrivă cu partioţii înflăcăraţi cunoscuţi şi până la 1917 pentru asipraţiile lor naţionale, au fost nume care, s-ar părea, că nu trebuia să adere la partida naţională (cu regret am avut şi din aceştia, ce-i drept, mai...

Un studiu publicat de New England Journal of Medicine susține că oamenii de știință au dezvoltat un medicament care poate trata leucemia mieloidă cronică, fără reacțiile adverse provocate de tratamentele aplicate până în prezent.

Preoții recomandă rugăciune în data de 15 decembrie, ziua în care este prăznuit în fiecare an Sfântul Mucenic Elefterie din cetatea Romei. În tradiția românească, acest sfânt este respectat cu precădere de femei, dar nu numai.

Puțin probabil ca toate acestea sa fi oferit lui Putin dispozitia de sarbatoare pentru acest sfarsit de an.

Dar negocierile care au avut loc pe 7 decembrie la reședința din Sochi nu au adus nimic nou. Lukasenko a declarat dupa intalnirea cu Putin: „Nu am intenționat niciodată și nu vom deveni parte a unei alte țari, nici măcar a unei tari fratesti precum Rusia”.

Întâlnirea nu a adus rezultate grozave. Și asta a fost o oarecare ușurare. Părțile au convenit asupra unui nou schimb de prizonieri, al retragerii trupelor în alte trei locuri de pe linia de demarcație și a unei noi întâlniri, peste patru luni. Însa Zelenski a trasat public și câteva linii roșii. Integritatea teritorială a Ucrainei nu va fi sacrificată (inclusiv în cazul Crimeei), si in Donbas nu se vor organiza alegeri până când Kievul nu va controla întregul teritoriu ocupat și granița cu Rusia. Numai în aceste condiții vor avea loc alegeri.

Prima întâlnire în „formatul normand” dupa trei ani era învăluită cu diverse temeri. Parțial din cazua noului zel al președintelui francez Emanuel Macron de a construi poduri în relațiile cu Rusia. Va reuși Putin să își atingă obiectivul de a împinge Donbasul înapoi în Ucraina, fara ca guvernul ucrainean sa aiba control complet asupra suveranității, iar regiunea să devină un instrument convenabil pentru destabilizarea întregii Ucrainei? Va forta președintele francez Kievul sa imbratiseze propria sa viziune a arhitecturii europene de securitate? Iar noul președinte ucrainean va ceda sub această presiune? Toate aceste temeri au obligat mii de oameni să iasă în stradă la Kiev, cerând lui Zelenski să nu renunțe la pozițiile sale.

Șase ani mai târziu, consecințele încă bântuie Kremlinul. Pe 9 decembrie, organizația anti-dopaj WADA a interzis Rusiei să participe la competiții internaționale majore in urmatorii patru ani. Într-o țară în care simbolurile joacă un rol mai mare decât esența, această interdicție, în ciuda tuturor lacunelor disponibile, a fost extrem de umilitoare. Decizia a fost pronunțata în aceeași zi în care Putin s-a așezat la masa tratativelor cu președintele ucrainean Vladimir Zelenski și liderii Franței și Germaniei pentru a vorbi despre războiul din Donbas, sponsorizat de Rusia. Acest război este responsabul pentru pierderea a peste 13 mii de vieti omenești.

Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Sochi din 2014 urma să fie momentul definitoriu al președinției lui Vladimir Putin. Ea trebuia să arate lumii o Rusie reînviată și să consolideze popularitatea presedintelui rus. După ce a cheltuit 50 de miliarde de dolari, parea ca nimic nu mai sta in calea acestui obiectiv.

Rusia a distribuit substante dopante sportivilor săi și și-a sărbătorit triumfal medaliile de aur, ca și cum erau trofee de război. Sarbatoarea, confiscata de masina de propaganda a statului, s-a transformat rapid in isterie antioccidentala. Jocurile Olimpice de la Sochi în câteva zile au facut loc ocupației Crimeei și invaziei în estul Ucrainei, scrie „The Economist”.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)