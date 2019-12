The Financial Times: Moscova e silită să-și schimbe strategia energetică

Berbec Prietenia nu are ce căuta la locul de muncă. Toleranța e permisă în mediul profesional, dar nu trebuie să devii prieten cu superiorii. Taur Venus se apropie de o conjuncție cu Saturn, fapt ce te va face foarte înțelept și dornic să înțelegi care au fost...

Multe voci spun că mașinile cu hidrogen sunt viitorul, iar recordul stabilit recent de Hyundai aduce un plus de credibilitate acestei teorii.

Potrivit meteorologilor, se prevede cer noros cu precipitatii. Presiunea atmosferica va fi normala. In cursul noptii, in nord se asteapta -3 grade, ziua termometrele vor indica 8 grade.

„Puterea Siberiei” care transportă gaze pe piața chineză va mări exporturile, însă va face Rusia vulnerabilă la fluctuațiile relației sale politice cu Beijingul. Atât în termeni de preț cât și de volum al gazelor tranzacționate, China, care are numeroase surse alternative de aprovizionare în Asia și Orientul Mijlociu, e cea care face cărțile.

Rusia este un exemplu de primă mână în ce privește transferul puterii pe piața energiei de la producători la cumpărători. Povestea lui Nord Stream 2, gazoductul nou de sub Marea Baltică înspre Germania, e determinată de dorința Moscovei de a-și asigura o cotă și mai mare pe piața europeană a gazelor. Însă piața s-a contractat cu peste 10% în ultimul deceniu și e probabil să se micșoreze și mai mult pe măsură ce politicile climatice vor accelera adoptarea surselor regenerabile. Lucru care explică reorientarea către est. Pentru Moscova altă alternativă nu există.

Comparativ cu Orientul Mijlociu, Rusia e un loc sigur pentru a face afaceri - fiindcă, dacă firmele au nevoie de resurse, și Rusia are nevoie de tehnologia lor și de veniturile de la ele. A doua mare poveste de succes a Rusiei a fost Rosatom, compania nucleară de stat care continuă să construiască reactoare civile și are contracte de construcție în mai multe țări, printre care China, Egipt, Ungaria și Iran. Reactoarele VVER ale companiei ar fi putut câștiga o proporție semnificativă a pieței europene, oferind alternative credibile la preț redus pentru programul problematic EPR al EDF (Électricité de France), însă în mai toată Uniunea acordurile cu Moscova, mai ales într-o chestiune atât de delicată precum energia nucleară, sunt inacceptabile din punct de vedere politic.

Politica energetică a Moscovei a trecut printr-o tranziție bruscă în urma a două evenimente de săptămâna trecută. Noul gazoduct „Puterea Siberiei” care transportă gaze rusești spre China a fost inaugurat lunea trecută de președinții Vladimir Putin și Xi Jinping, el marcând o reorientare a Rusiei către est, informează The Financial Times, citat de Rador.

