The Guardian: Cinci lucruri pe care le-am învăţat din rezultatele alegerilor din Europa

"Chernobyl", serialul HBO care spune povestea uneia dintre cele mai groaznice catastrofe create de om din istorie, se află, la mai puțin de o lună de la lansare, în topul IMDb, înaintea celebrelor serii "Game of Thrones" și "Breaking Bad".

Petru Cărare s-a născut în data de 13 februarie 1935, în satul Zaim, raionul Căușeni. În 1958 este angajat la revista de satiră "Chipăruş", unde publică versuri satirice şi parodii. Debutul literar are loc în 1959, când traduce un volum de poezii...

Viorica Dăncilă a exclus o demisie a guvernului, dar opoziția ar putea declanșa alegeri anticipate, însă nu mai are mult timp la dispoziție.

"Prin metodă abuzivă a deputatului Chiril Moţpan, încălcare a statutului platformei DA, a fost ales alt preşedinte la Făleşti, fără anunţ dinainte. Am fost invitaţi la sediul partidului pentru a discuta situaţia social-politică din ţară, însă la invitaţia asta au...

4. Centrul proeuropean rezistă În pofida rezultatului slab al PPE şi S&D, cele patru grupuri proeuropene principale au obţinut peste 500 de mandate, o majoritate confortabilă. Pe lângă creşterea înregistrată de verzi, aceasta reflectă în principal intrarea eurodeputaţilor din partidul LaREM a preşeditelui Franţei, Emmanuel Macron, şi a liberal-democraţilor din Regatul Unit, ambii ajutând grupul liberal ALDE să se întărească cu peste 40 de locuri, ajungând la 109 mandate. Liberalii vor fi cruciali în formarea unor majorităţi în noul parlament - ceea ce îi va spori şi influenţa preşedintelui francez proeuropean care - în pofida înfrângerii la limită în faţa lui Le Pen, pe plan intern - are acum ceea ce anterior îi lipsea: un grup puternic în Parlamentul European care să-l ajute să-şi promoveze agenda reformistă.

Alegătorii îi recompensează pe verzi şi extrema dreaptă în timp ce grupurile de centru simt că puterea lor se diluează, potrivit The Guardian.

