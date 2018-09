The Insider explică cum agenții GRU au obținut viza britanică

Publicatia The Insider și site-ul Bellingcat, care continua ancheta în cazul „turiștilor GRU de la Salisbury“, cunoscuti dupa actele lor false drept Ruslan Boșirov și Alexandr Petrov, vor dezvălui în curând detaliile obținerii vizelor de intrare în Marea Britanie, a anuntat Roman Dobrohotov, editorul The Insider, pe postul radio „Echo Moskvî”.



Cei doi agenti GRU sunt acuzati în Marea Britanie de otravirea fostului ofițer rus de informații Serghei Skripal și a fiicei sale Iulia.

Potrivit jurnalistului, următoarea parte a investigației va arata cum ofiterii GRU, mai precis colonelul Anatoli Cepiga, care foloseste pseudonimul ”Ruslan Boșirov” și Alexandr Petrov, al cărui nume real nu este încă stabilit, au reușit să obțină vize pentru Marea Britanie.





„Ei au avut vize de afaceri, și știm deja că o astfel de viza se poate obține doar dacă prezinti documente care atesta existenta unei afaceri, iar cei doi cu sigurata ca nu au avut astfel de documente. În fapt, ei nu au avut niciun fel de document, cu excepția datelor false din pașapoarte”, a spus Dobrohotov, observând că orice verificare în ”centrul de viză” ar fi trebuit să descopere acest lucru, ceea ce inseamna ca cei doi trebuiau să fie refuzați pentru vize.

„Avem deja datele despre modul în care au reușit să manipuleze centrul de vize și despre modul în care serviciile speciale ruse au influența asupra centrului de vize”, a spus jurnalistul.

Anterior, The Insider și The Bellingcat au dezvaluit că Ruslan Boșirov este colonelul GRU în vârstă de 39 de ani, ”erou al Rusiei” Anatoli Cepiga.

Dobrohotov a sugerat că dacă autoritățile ruse vor susține că cei doi sunt persoane diferite, sa se organizarea o conferința de presă comuna a lui Cepiga și Boșirov. El a reamintit că numărul pașapoartelor lui „Petrov“ și „Boșirov“ au serii si numere cu diferenta de o cifra și ca aceleasi serii si numere apar si in cazul agentilor GRU implicati in tentativa de lovitura de stat in Muntenegru, ale caror pasapoarte au fost prezentate in copie de autoritatile muntenegrene.

Moscova a negat deja informația The Insider despre presupusul nume real al lui Ruslan Boșirov. Purtatoarea de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova a spus despre noile dezvaluiri ca sunt ”o alta intoxicare”, care a apărut imediat după discursul premierului britanic Theresa May în Consiliul de Securitate al ONU privind armele de distrugere în masă.