The Insider: Oligarhul Adoniev – trafic cu droguri și protecție din partea lui Putin

Dacă tot mi-a plăcut în mod deosebit „Forma ruinelor” semnată de Juan Gabriel Vasquez, am comandat repede și „Zgomotul lucrurilor în cădere”, primul volum tradus în limba română al autorului.

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenco!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc.

A trecut Nașterea Domnului atât pe calendarul nou, cât și pe cel vechi. Am sărbătorit așa cum ne-am obișnuit sau în funcție de biserica de care ținem. Pentru unii urmează Botezul Domnului, pentru alții s-au încheiat sărbătorile de iarnă.

„Plec pentru numai un an din țară! mi-am jurat acum șapte ani. Dar greutățile m-au tras de mânecă și să vezi că încă nu m-am întors”, îmi povestea femeia cu ochii albaștri, plini de fericire de la bun început, dar care încetișor începuseră să...

Astăzi, în toată țara cerul va fi acoperit de nori şi vor cădea precipitaţii slabe sub formă de ninsoare şi lapoviţă. Pe drumuri se va menţine polei.

Urmărind manifestările societății românești din ultimii ani, am constatat că, dincolo de confruntările politice, ideologice, culturale, în realitate, conflictul este între morala ”tradițională” și morala ”progresistă”. Pentru a fi mai...

În 2006, Adoniev a creat fondul Telconet Capital, care a devenit principalul acționar al operatorului de telecomunicații Scartel (marca Yota). Interesant ca Yota a reușit să obțină o licență GSM fără a avea propriile emițătoare, după care, timp de patru ani, Adoniev a investit 600 de milioane de dolari în Scartel. Nu este clar unde de unde a obținut el acești bani, dar se știe că, din 2006, el a intrat sub protecția lui Serghei Cemezov, șeful ”Rosteh” și fost coleg cu Putin la sectia Dresda a KGB.

FBI a susținut că Serghei Adoniev a fost implicat in acest caz de trafic.

La 21 februarie 1993, Ministerul Afacerilor Interne din Federația Rusă a raportat că a împiedicat transportul a unei tone de cocaină în Rusia, care au trecut prin vama finlandeză sub forma de conserve din Columbia. Conform publicației belgiene Le Soir, operațiunea de la St. Petersburg a reprezentat de fapt o prabusire ilegală a operațiunii internaționale ”Acapulco”, care fusese pregătită timp de trei ani de catre Interpol. Este de remarcat că organizatorul acestei livrări a fost Oscar Donat, care a fost apoi arestat în Israel. Un număr de persoane implicate în același caz au fost arestate în Rusia, Israel și Columbia, însă, ulterior, dosarul a fost musamalizat.

În anul 2000, Los Angeles Times a publicat un articol citând o investigație efectuată de compania de asigurări Prudential cu privire la cauzele decesului partenerului lui Adoniev, Oleg Popov. Compania a găsit documente FBI care arată că Adoniev are legătură cu transportul unei tone de cocaină, care a fost arestat ulterior la frontiera ruso-finlandeză în 1993. Un fost anchetator al FBI, care a efectuat această anchetă la sfârșitul anilor 90, a remarcat că nu s-a confruntat niciodată cu o asemenea presiune ca în timpul lucrului la acest caz.

Potrivit The Insider, co-proprietarul Yota, Serghei Adoniev a fost arestat în Statele Unite în 1998, după ce a organizat o schemă frauduloasă de aprovizionare cu zahăr ”cubanez” din Kazahstan. Cu toate acestea, împotriva sa a fost formulata o acuzație mult mai gravă – implicare în traficul de cocaină din America Latină spre Europa prin portul Sankt Petersburg. Cu toate acestea, sub presiunea Kremlinului, autoritatile din SUA au retras aceasta acuzatie, iar omul de afaceri, deportat în patria sa, a fost eliberat înainte de termen și, cu sprijinul lui Putin, a început să construiască o afacere în sectorul telecomunicațiilor, investind sute de milioane de dolari a caror provenineta nu se stie.

Potrivit Reuters, Adoniev a fost lipsit de cetățenia bulgară, obtinuta în 2008, în luna mai a anului trecut, după ce au apărut rapoarte că omul de afaceri „a fost condamnat în urma cu 20 de ani pentru fraudă în Statele Unite”. Fondul de luptă împotriva corupției, un ONG din Bulgaria, a avertizat autoritățile bulgare despre acest fapt în urma cu un an.

Autoritățile bulgare i-au retras cetățenia fondatorului companiei „Skartel” (operează sub marca Yota), Serghei Adoniev, din cauza cazierului său, a scris zilele trecute Reuters, citând un reprezentant al Ministerului bulgar al Justiției.

