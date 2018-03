The New York Times despre votul istoric din Parlamentul României

Adunarea solemnă dedicată marelui Centenar, care a avut loc Parlamentul de la București, a fost un eveniment de importanță majoră și pentru spațiul internațional. Subiectul a fost mediatizat și de The New York Times.





Cotidianul a scris despre faptul că Parlamentul român a declarat că va reveni la reunificarea cu Republica Moldova.

De asemenea, acesta mai scrie că deputații români și-au exprimat sprijinul pentru reunificarea cu țara vecină, Moldova, într-un vot simbolic marți, 27 martie. Acesată reunificare are menirea să sublinieze legăturile istorice apropiate, însă președintele Parlamentului Republicii Moldova a declarat că țara sa își prețuiește independența, scrie The New York Times.





”Majoritatea cetățenilor doresc astăzi Moldova ca stat independent ", a declarat președintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu, la București.

De asemenea în articol se specifică faptul că Candu a făcut declarațiile pentru reporteri, după ce a votat pentru Unire în cadrul Adunării solemne dedicată aniversării comemorative.

Republica Moldova este o țara mică, fără ieșire la mare, care este împărțită politic între susținătorii legăturilor strânse cu Moscova și cei care doresc ca Moldova să urmeze în cele din urmă România.

