Premierul britanic Theresa May s-a întâlnit marţi cu membrii cabinetului său pentru a analiza posibilitatea ca Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord să părăsească UE fără un acord de retragere, pe fondul unei opoziţii puternice în Parlament, transmite dpa.

Totodată, ministrul britanic al Apărării Gavin Williamson a anunţat marţi, în Parlament, că 3.500 de militari sunt ”pregătiţi” să intervină în cazul în care ţara iese din Uniunea Europeană (UE) fără acord, relatează AFP, preluată de News.ro.

Aceşti militari - inclusiv rezervişti - vor fi ”pregătiţi” să susţină serviciile guvernamentale care vor anunţa că au nevoie, în pofida faptului că nu s-a depus ”vreo cerere oficială” în acest sens, a precizat ministrul.

Guvernul Theresai May a decis marţi să accelereze pregătirile în eventualitatea unei ieşiri din UE fără acord, pe care a transformat-o de-acum într-o ”prioritate operaţională”, cu 100 de zile înaintea Brexitului, prevăzut la 29 martie.

”Cu doar trei luni înaintea ieşirii din Uniunea Europeană, noi am atins acum punctul în care trebuie să accelerăm aceste pregătiri”, a declarat un purtător de cuvânt al lui May, la finalul ultimului consiliu de miniştri din acest an.

În pofida faptului că implementarea acordului retragerii încheiat cu Bruxellesul rămâne prioritară, scenariul unui ”no deal” va constitui ”o prioritate operaţională a Guvernului”, a precizat ministrul Brexitului Stephen Barclay.

Theresa May a încheiat cu Bruxellesul un acord de divorţ, după 17 luni de negocieri dificile, pe care doreşte ca parlamentarii să-l ratifice, însă aceştia îi sunt în majoritate ostili, consolidând scenariul unei ieşiri fără acord.

Stephen Barcaly a adăugat că ”ritmul” publicării unor recomandări adresate întreprinderilor şi gospodăriilor va creşte.

Guvernul accelerează pregătirile pentru un Brexit necontrolat, fără acord cu UE



''Nu va exista niciun risc pentru locurile de muncă, pentru servicii şi pentru securitatea oamenilor în slujba cărora ne aflăm, întorcând spatele unui acord (cu Uniunea Europeană)'', a declarat May, potrivit Agerpres.

Ea a spus că guvernul său şi-a accelerat deja pregătirile pentru potenţiale probleme post-Brexit, ''precum fluxul traficului în diferite porturi aici, în Regatul Unit''.

La rândul său, ministrul britanic pentru dezvoltare internaţională Penny Mordaunt, care susţine ieşirea ţării sale din blocul comunitar, a afirmat că este ''absolut corect ca să se accelereze acum pregătirile pentru un Brexit fără acord''.

Premierul britanic a anunţat luni că intenţionează să reprogrameze pentru săptămâna care începe pe 14 ianuarie votul în parlament asupra acordului privind Brexitul.

''Mulţi membri ai acestei camere sunt îngrijoraţi de faptul că trebuie să luăm o decizie în curând. Intenţionăm să revenim asupra dezbaterii 'Votului relevant' în săptămâna care începe cu 7 ianuarie şi să organizăm votul în săptămâna următoare'', a declarat şefa executivului britanic în faţa membrilor Camerei Comunelor.

Theresa May i-a cerut joi Bruxellesului noi garanţii pentru a o ajuta să obţină ratificarea acordului de Brexit de către deputaţii britanici, dar liderii europeni au părut mai degrabă agasaţi de aceste solicitări considerate prea vagi. Liderii Celor 27, care s-au declarat cu toţii "gata să o ajute" pe Theresa May, au adoptat un text, fără valoare juridică, menit să atenueze îngrijorările parlamentului britanic. Ei au repetat, totuşi, că acordul de divorţ "nu poate fi renegociat".

Noile garanţii solicitate de Theresa May se referă la aşa-numita ''plasă de siguranţă'', soluţia imaginată pentru a împiedica revenirea unei frontiere fizice între Irlanda şi provincia britanică Irlanda de Nord, care ar pune în pericol acordurile de pace de pe insulă.

Această "plasă de siguranţă" prevede crearea unui "teritoriu vamal unic" înglobând UE şi Marea Britanie după tranziţia post-Brexit, care nu ar trebui să se aplice decât în caz de eşec al negocierilor care urmează privind viitoarele relaţii comerciale ambiţioase pe care Londra şi Cei 27 vor să le stabilească.

“Posibil haos”



Guvernul a publicat deja, în ultimele luni, zeci de note tehnice evocând - în caz de ”no deal” - o creştere a cheltuielilor telefonice şi bancare, eventuale penurii de medicamente sau un posibil haos în transporturi.

Banca Angliei a avertizat, la rândul ei, cu privire la o prăbuşire a lirei sterline şi o creştere extrem de puternică a şomajului.

Potrivit Downing Street, aproximativ 80.000 de întreprinderi, care vor fi cele mai afectate, urmează să primească un e-mail în viitoarele zile, iar un ghid de peste 100 de pagini urmează să fie publicat online.

La rândul său, Comisia Europeană (CE) şi-a intensificat şi ea pregăturiele cu privire la un ”no deal”, pe care urmează să le prezinte miercuri.

Theresa May a amânat în ultimul moment un vot în vederea unei ratificări a proiectului acordului său, prevăzut iniţial la 11 decembrie, de teama riscului respingerii acestuia de către deputaţi, indiferent că susţin un Brexit fără concesii sau o rămânere în clubul european. Textul urmează, în prezent, să fie supus votului în a treia săptămână din ianuarie.

Liderul opoziţiei laburiste Jeremy Corbyn a depus luni o moţiune de cenzură vizând-o pe Theresa May, în urma refuzului acesteia de a convoca vorul în vederea ratificării îniante de săptămâna 14-20 ianuarie. Partidul Laburist vrea ca deputaţii să poată să se pronunţe înaintea vacanţei parlamentare de sărbători, din 21 decembrie până la 6 ianuarie.